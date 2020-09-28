Курс евро превысил 92 рубля впервые с января 2016 года
Стоимость евро в ходе торгов на Московской бирже 28 сентября превысила 92 руб. впервые с 21 января 2016 г., свидетельствуют данные торгов.
Максимального значения курс евро достиг в 16.32 мск и составил 92,02 руб. В 16.34 (мск) единая европейская валюта торговалась по 91,98.
Сегодня также курс доллара в ходе торгов превысил отметку в 79 руб. впервые со 2 апреля текущего года, сейчас американская валюта торгуется на уровне 78,85 руб.
Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют более чем на процент, опускаясь ниже $42 за баррель, а ноябрьские фьючерсы на WTI — на 0,77$ — ниже $40.