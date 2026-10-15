Путин наградил директора Пушкинского музея Екатерину Проничеву орденом Дружбы
Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы директора государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Екатерину Проничеву. Указ опубликован на портале правовой информации.
Награда присуждена за вклад в развитие культуры и искусства, а также многолетнюю деятельность в этой сфере.
Проничева родилась 26 мая 1977 г. в Петрозаводске. В 2000 г. окончила юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, в 2011 г. – факультет истории искусств. В 2012 г. назначена первым заместителем главы департамента культуры Москвы, в 2013 г. заняла пост руководителя департамента культурного наследия Минкультуры, курировала создание виртуального Государственного музея нового западного искусства.
С 2014 г. Проничева занимала пост первого заместителя генерального директора ОАО «ВДНХ», с 2015 по 2018 гг. была генеральным директором. С 2018 по 2022 гг. являлась председателем комитета по туризму Москвы. С 2022 по 2026 гг. была генеральным директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
В 2026 году Проничева была назначена директором ГМИИ им.А.С.Пушкина. В 2020 г. была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.