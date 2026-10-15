Путин наградил директора Пушкинского музея Екатерину Проничеву орденом Дружбы

С 2014 г. Проничева занимала пост первого заместителя генерального директора ОАО «ВДНХ», с 2015 по 2018 гг. была генеральным директором. С 2018 по 2022 гг. являлась председателем комитета по туризму Москвы. С 2022 по 2026 гг. была генеральным директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника.