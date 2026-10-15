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Путин наградил директора Пушкинского музея Екатерину Проничеву орденом Дружбы

Ксения Наумчик
Ярослав Чингаев \ АГН «Москва»
Ярослав Чингаев \ АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы директора государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Екатерину Проничеву. Указ опубликован на портале правовой информации.

Награда присуждена за вклад в развитие культуры и искусства, а также многолетнюю деятельность в этой сфере.

Проничева родилась 26 мая 1977 г. в Петрозаводске. В 2000 г. окончила юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, в 2011 г. – факультет истории искусств. В 2012 г. назначена первым заместителем главы департамента культуры Москвы, в 2013 г. заняла пост руководителя департамента культурного наследия Минкультуры, курировала создание виртуального Государственного музея нового западного искусства.

С 2014 г. Проничева занимала пост первого заместителя генерального директора ОАО «ВДНХ», с 2015 по 2018 гг. была генеральным директором. С 2018 по 2022 гг. являлась председателем комитета по туризму Москвы. С 2022 по 2026 гг. была генеральным директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

В 2026 году Проничева была назначена директором ГМИИ им.А.С.Пушкина. В 2020 г. была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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