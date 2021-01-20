«Газпром» разместил восьмилетние евробонды по рекордно низкой ставке

Книга заказов с первоначальным ценовым диапазоном около 3,25% была открыта 20 января. Шулаков отметил, что спрос от международных инвесторов при размещении превысил 75% объема книги. Интерес к бумагам российской компании проявили инвесторы из США, Великобритании, Швейцарии и других стран Европы, а также Азии и Ближнего Востока.