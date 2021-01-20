«Газпром» разместил восьмилетние евробонды по рекордно низкой ставке
«Газпром» разместил выпуск еврооблигаций объемом $2 млрд сроком на 8 лет с доходностью 2,95%, сообщил «Ведомостям» первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков через пресс-службу.
««Газпром» новой успешной сделкой открыл международный рынок корпоративных заимствований из России в 2021 году, разместив выпуск своих старших еврооблигаций в «эталонном» объеме на 2 млрд долларов США с доходностью 2,95% сроком 8 лет. Выпуск подготовлен в формате 144А / Reg S, листинг осуществлен на бирже Euronext Dublin», — сказал он.
Книга заказов с первоначальным ценовым диапазоном около 3,25% была открыта 20 января. Шулаков отметил, что спрос от международных инвесторов при размещении превысил 75% объема книги. Интерес к бумагам российской компании проявили инвесторы из США, Великобритании, Швейцарии и других стран Европы, а также Азии и Ближнего Востока.
По словам представителя банка, выпуск уникален временем выхода компании на рынок, новым ориентиром для российских эмитентов по ставке купона, а также участием в размещении новых инвесторов из Азии. Кроме того, «Газпром» провел размещение без премии за новый выпуск.