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«Газпром» разместил восьмилетние евробонды по рекордно низкой ставке

Ведомости

«Газпром» разместил выпуск еврооблигаций объемом $2 млрд сроком на 8 лет с доходностью 2,95%, сообщил «Ведомостям» первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков через пресс-службу.

 ««Газпром» новой успешной сделкой открыл международный рынок корпоративных заимствований из России в 2021 году, разместив выпуск своих старших еврооблигаций в «эталонном» объеме на 2 млрд долларов США с доходностью 2,95% сроком 8 лет. Выпуск подготовлен в формате 144А / Reg S, листинг осуществлен на бирже Euronext Dublin», — сказал он.

Книга заказов с первоначальным ценовым диапазоном около 3,25% была открыта 20 января. Шулаков отметил, что спрос от международных инвесторов при размещении превысил 75% объема книги. Интерес к бумагам российской компании проявили инвесторы из США, Великобритании, Швейцарии и других стран Европы, а также Азии и Ближнего Востока.

По словам представителя банка, выпуск уникален временем выхода компании на рынок, новым ориентиром для российских эмитентов по ставке купона, а также участием в размещении новых инвесторов из Азии. Кроме того, «Газпром» провел размещение без премии за новый выпуск.

Ранее по теме: «Газпром» выходит на рынок бессрочных евробондов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных