«Газпром» первым в России выходит на рынок бессрочных евробондов

«В данный момент «Газпром» обладает достаточной финансовой гибкостью. Но, учитывая, что процентные ставки упали до исторических минимумов, есть смысл в привлечении дополнительных сумм. В том числе для выкупа краткосрочных евробондов или просто увеличения сроков погашения общего объема долга, – говорит Щеглов. – С учетом спроса на рисковые активы и поиска доходностей на рынке высока вероятность большого спроса на это размещение. Сейчас евробонды «Газпрома» торгуются с широкими спредами относительно суверенных выпусков. Особенно в сравнении с величиной спреда до начала эпидемии коронавируса. Сейчас их доходность превышает суверенные уровни примерно на 50–75 базисных пунктов».