«Газпром» первым в России выходит на рынок бессрочных евробондов

«Газпром» первым в России выходит на рынок бессрочных евробондовГазовый холдинг разместит бессрочные еврооблигации в долларах и евро
«Газпром» планирует разместить бессрочные еврооблигации в долларах и евро, сообщил зампред правления газового концерна Фамил Садыгов. Первый колл-опцион по бумагам будет предусмотрен через 5 лет и 3 месяца. Организаторами сделки назначены JPMorgan, Газпромбанк, Credit Agricole и Sber CIB.
«На фоне снижения ставок на долговом рынке глобальные инвесторы демонстрируют значительный интерес к гибридным инструментам, обеспечивающим более высокую доходность. Изучив опыт зарубежных компаний, выходивших с подобными инструментами, мы решили первыми из российских эмитентов пойти навстречу инвестиционному спросу с предложением бессрочных облигаций, – отметил Садыгов, чьи слова цитирует пресс-служба газового холдинга. – Этот новый финансовый инструмент в полной мере отвечает потребностям «Газпрома» в рамках нашей работы по управлению долговой нагрузкой, ликвидностью и рисками».
Стоит отметить, что первым в России эмитентом бессрочных бондов стала компания РЖД, разместившая летом нынешнего года облигации без срока погашения на 20 млрд руб. А «Газпром» становится первой российской компанией, которая выходит с облигациями без срока погашения на международный рынок. Вместе с тем, по словам зампреда правления газового холдинга, концерн готовит программу выпуска и рублевых бессрочных облигаций объемом 150 млрд руб., средства от которой планируется направить на газификацию регионов.
Эксперты единодушно предсказывают новым бумагам «Газпрома» популярность среди инвесторов. При этом Ольга Мещерякова, генеральный директор ООО «Перамо инвест», отмечает, что в силу глобального тренда на сверхнизкие процентные ставки со стороны центральных банков мира многие эмитенты стараются занять по низким ставкам и на большой срок. «Это позволит газовому гиганту подправить свое финансовое положение, пошатнувшееся из-за обвалившихся цен на голубое топливо в первом полугодии нынешнего года», – заключает Мещерякова.
Старший персональный брокер «БКС мир инвестиций» Виктор Щеглов обращает внимание, что в текущем году «Газпром» уже разместил три выпуска евробондов. В начале года российская газовая компания одобрила план заимствований на рынке евродолга на 2020 г. совокупным объемом до 6 млрд евро (либо эквивалент этой суммы в других валютах). Он предполагает, что столь значительный объем заимствований во многом связан с низкими операционными денежными потоками.
«В данный момент «Газпром» обладает достаточной финансовой гибкостью. Но, учитывая, что процентные ставки упали до исторических минимумов, есть смысл в привлечении дополнительных сумм. В том числе для выкупа краткосрочных евробондов или просто увеличения сроков погашения общего объема долга, – говорит Щеглов. – С учетом спроса на рисковые активы и поиска доходностей на рынке высока вероятность большого спроса на это размещение. Сейчас евробонды «Газпрома» торгуются с широкими спредами относительно суверенных выпусков. Особенно в сравнении с величиной спреда до начала эпидемии коронавируса. Сейчас их доходность превышает суверенные уровни примерно на 50–75 базисных пунктов».
«Важно, что бессрочные облигации благодаря своей долгосрочной природе в отчетности группы «Газпром» по МСФО будут отражены в составе собственного капитала. В итоге это снизит уровень коэффициента чистый долг/EBITDA. Улучшатся долгосрочные оценки за счет сокращения стоимости долга, – отмечает Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом финанс». – Эмитент имеет право выкупа облигаций после пяти лет. Кроме того, он имеет право при определенных условиях отложить выплату купонов, хотя такие условия являются крайне маловероятными».
При ускорении глобальной инфляции, что в долгосрочном периоде теоретически должно стать итогом реализованных мер стимулирования (как впрочем, и процессов, связанных с регулированием спроса на товарных рынках), стоимость бессрочной долговой нагрузки значительно снизится относительно выручки и чистой прибыли эмитента, считает эксперт.