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«Газпром» первым в России выходит на рынок бессрочных евробондов

Газовый холдинг разместит бессрочные еврооблигации в долларах и евро
Михаил Сидоров
Эксперты единодушно предсказывают новым бумагам «Газпрома» популярность среди инвесторов /Евгений Разумный / Ведомости

«Газпром» планирует разместить бессрочные еврооблигации в долларах и евро, сообщил зампред правления газового концерна Фамил Садыгов. Первый колл-опцион по бумагам будет предусмотрен через 5 лет и 3 месяца. Организаторами сделки назначены JPMorgan, Газпромбанк, Credit Agricole и Sber CIB.

«На фоне снижения ставок на долговом рынке глобальные инвесторы демонстрируют значительный интерес к гибридным инструментам, обеспечивающим более высокую доходность. Изучив опыт зарубежных компаний, выходивших с подобными инструментами, мы решили первыми из российских эмитентов пойти навстречу инвестиционному спросу с предложением бессрочных облигаций, – отметил Садыгов, чьи слова цитирует пресс-служба газового холдинга. – Этот новый финансовый инструмент в полной мере отвечает потребностям «Газпрома» в рамках нашей работы по управлению долговой нагрузкой, ликвидностью и рисками».

Стоит отметить, что первым в России эмитентом бессрочных бондов стала компания РЖД, разместившая летом нынешнего года облигации без срока погашения на 20 млрд руб. А «Газпром» становится первой российской компанией, которая выходит с облигациями без срока погашения на международный рынок. Вместе с тем, по словам зампреда правления газового холдинга, концерн готовит программу выпуска и рублевых бессрочных облигаций объемом 150 млрд руб., средства от которой планируется направить на газификацию регионов.

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Эксперты единодушно предсказывают новым бумагам «Газпрома» популярность среди инвесторов. При этом Ольга Мещерякова, генеральный директор ООО «Перамо инвест», отмечает, что в силу глобального тренда на сверхнизкие процентные ставки со стороны центральных банков мира многие эмитенты стараются занять по низким ставкам и на большой срок. «Это позволит газовому гиганту подправить свое финансовое положение, пошатнувшееся из-за обвалившихся цен на голубое топливо в первом полугодии нынешнего года», – заключает Мещерякова.

Старший персональный брокер «БКС мир инвестиций» Виктор Щеглов обращает внимание, что в текущем году «Газпром» уже разместил три выпуска евробондов. В начале года российская газовая компания одобрила план заимствований на рынке евродолга на 2020 г. совокупным объемом до 6 млрд евро (либо эквивалент этой суммы в других валютах). Он предполагает, что столь значительный объем заимствований во многом связан с низкими операционными денежными потоками.

«В данный момент «Газпром» обладает достаточной финансовой гибкостью. Но, учитывая, что процентные ставки упали до исторических минимумов, есть смысл в привлечении дополнительных сумм. В том числе для выкупа краткосрочных евробондов или просто увеличения сроков погашения общего объема долга, – говорит Щеглов. – С учетом спроса на рисковые активы и поиска доходностей на рынке высока вероятность большого спроса на это размещение. Сейчас евробонды «Газпрома» торгуются с широкими спредами относительно суверенных выпусков. Особенно в сравнении с величиной спреда до начала эпидемии коронавируса. Сейчас их доходность превышает суверенные уровни примерно на 50–75 базисных пунктов».

«Важно, что бессрочные облигации благодаря своей долгосрочной природе в отчетности группы «Газпром» по МСФО будут отражены в составе собственного капитала. В итоге это снизит уровень коэффициента чистый долг/EBITDA. Улучшатся долгосрочные оценки за счет сокращения стоимости долга, – отмечает Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом финанс». – Эмитент имеет право выкупа облигаций после пяти лет. Кроме того, он имеет право при определенных условиях отложить выплату купонов, хотя такие условия являются крайне маловероятными».

При ускорении глобальной инфляции, что в долгосрочном периоде теоретически должно стать итогом реализованных мер стимулирования (как впрочем, и процессов, связанных с регулированием спроса на товарных рынках), стоимость бессрочной долговой нагрузки значительно снизится относительно выручки и чистой прибыли эмитента, считает эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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