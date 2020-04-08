«Газпром» выпустил облигации на 1 млрд евро

«Газпром» выпустил облигации на 1 млрд евроКомпания первой из российских вернулась к валютным займам после начала пандемии
8 апреля «Газпром» выпустил 5-летние еврооблигации на сумму в 1 млрд евро со ставкой 2,95% годовых. Это стало первым размещением евробондов среди российских компаний после мартовских обвала цен на нефть и объявления ВОЗ о начале пандемии коронавируса. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit.
Несмотря на очевидные сложности с подготовкой выпуска, он стал успешным, считает первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков: «Размещение проведено без встреч с инвесторами и во многом его успех обусловлен системной и регулярной работой на этом направлении, а также доверием к компании как эмитенту со стороны инвесторов». За четыре с половиной часа, которые заняло размещение, процентная ставка была снижена на 42,5 б.п., а размер книги заявок достигал $3 млрд, указывает он.
«Газпром» разместил еврооблигации весьма неплохо, учитывая, что глобальный рынок капитала почти месяц пребывал в анабиозе из-за проблем, вызванных распространением коронавируса, считает гендиректор УК «Спутник – управление капиталом» Александр Лосев. Премия к обращающимся бумагам «Газпрома» несущественна: «В качестве примера можно привести облигации «Газпрома» в евро со сроком погашения в 2025 г, тоже на сегодняшний день фактически пятилетние. Доходность по ним сейчас около 2,89% — разница в условиях с новой сделкой минимальна».
Можно констатировать, что «Газпром» разместился удачно — если для бумаг спекулятивной категории рынок сейчас фактически закрыт, инвесторы довольно позитивно оценивают кредитоспособность лидеров нефтегазовой отрасли, говорит старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко: «Доходность по мировым мейджорам в евро сейчас низкая из-за отрицательных процентных ставок, у бумаг Shell и Total в районе 1,4%, но у «Газпрома» и кредитное качество ниже».
Высокий спрос на облигации «Газпрома», позволивший снизить начальную ставку купона с 3,375% до 2,95% годовых, эксперты объясняют сложившимся дефицитом предложений с привлекательной доходностью. Ключевая ставка ЕЦБ находится на нулевой отметке, напоминает старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов. «Монетарные и фискальные программы правительств ведущих государств Евросоюза вновь вывели доходности в Европе на околонулевые или отрицательные значения, — объясняет Лосев. — Инвесторы готовы покупать евробонды любых, даже российских компаний, если их текущие кредитные рейтинги соответствуют требованиям инвестиционных деклараций, лишь бы получить хоть какой-то процентный доход».
Выпуск привлекателен и в сравнении с некоторыми бумагами российских компаний, обращает внимание Суверов. «Для инвесторов, покупающих бумаги до погашения, новые еврооблигации «Газпрома» дают премию к РЖД, например, — указывает Суверов. — У eврооблигаций РЖД с погашением в 2027 году доходность 2,4 процента».
Размещение бондов в евро стало вторым выходом «Газпрома» на внешний долговой рынок с начала 2020 г. В середине февраля компания выпускала 10-летние евробонды на сумму $2 млрд со ставкой 3,25%, что стало крупнейшим займом «Газпрома» из всех ныне обращающихся серий евробондов. Общий размер программы внешних заимствований, планируемой «Газпромом» на 2020 г., – 558 млрд руб, а одобренный советом директоров лимит на выпуск еврооблигаций — до 6 млрд евро.
Еврооблигации — основной источник фондирования для Газпрома, компании необходимо периодически выходить на рынок хотя бы для рефинансирования текущих долгов, объясняет Маринченко: «Кроме того, в этом году «Газпрому» нужно будет покрыть негативный свободный денежный поток — вероятно, за счёт дополнительных заимствований и подушки ликвидности». «С нашей точки зрения, «Газпром» выпускает еврооблигации прежде всего для рефинансирования долга с учётом ухудшения финансовых показателей в первом квартале», — говорит Суверов.
Выход на рынок валютных заимствований при ослабевшем в моменте рубле, опасностей «Газпрому» пока не несет, более того может быть оправданным, считает Лосев. «Мировая экономика готовится выйти из состояния карантина в течение одного-двух месяцев, а это значит, что вновь появится аппетит к риску, подрастут котировки сырьевых активов, — объясняет Лосев. — Укрепляющийся вместе с этим рубль позволит удешевить компании фактическую стоимость долга». Валютные риски для российских компаний в обозримом будущем в принципе невелики, считает Лосев: «По крайней мере до следующего кризиса».