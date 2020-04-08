«Газпром» выпустил облигации на 1 млрд евро

Несмотря на очевидные сложности с подготовкой выпуска, он стал успешным, считает первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков: «Размещение проведено без встреч с инвесторами и во многом его успех обусловлен системной и регулярной работой на этом направлении, а также доверием к компании как эмитенту со стороны инвесторов». За четыре с половиной часа, которые заняло размещение, процентная ставка была снижена на 42,5 б.п., а размер книги заявок достигал $3 млрд, указывает он.