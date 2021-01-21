Силуанов оценил исполнение бюджета в 2020 году
Федеральный бюджет России по итогам прошлого года исполнен с дефицитом 4,1 трлн руб. или 3,8% ВВП, сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов, отметив, что этот показатель лучше, чем 3,9% ВВП, которые ведомство ожидало ранее в декабре.
«Федеральный бюджет по итогам 2020 г. исполнен с дефицитом 4,1 трлн руб. (3,8% ВВП). Фактическое исполнение оказалось лучше ожидаемого. Такой результат достигнут в первую очередь благодаря более динамичному поступлению ненефтегазовых доходов», — сказал Силуанов.
К таким доходам относятся налоговые отчисления. По словам министра, поступления НДС выросли более чем на 15% год к году в четвертом квартале 2020 г. после временного снижения во втором и третьем кварталах. Кроме того, годовой прирост поступлений НДФЛ и страховых взносов составил более 3% в реальном выражении.
В то же время снизился объем поступлений по налогу на прибыль — на 11,6% год к году. По словам Силуанова, это отрицательно сказалось на доходах региональных бюджетов, но было компенсировано за счет дополнительных единовременных дотаций. При этом динамика поступлений в четвертом квартале 2020 г. улучшилась: падение было 3% год к году вместо 30% во втором.
По данным Минфина, объем поступивших доходов в 2020 г. составил 18,72 трлн руб. или 90,9% к общему объему доходов федерального бюджета. Исполнение расходов было 22,82 трлн руб. или 116,1% к общему объему расходов федерального бюджета. Силуанов подчеркнул, что подобная динамика расходов отражает беспрецедентные масштабы поддержки населения в периоды пандемии.
«Что касается расходов федерального бюджета, по итогам 2020 г. они выросли более чем на четверть год к году, что отражает беспрецедентные масштабы поддержки в периоды пандемии и восстановления после снятия ограничений. По показателю прироста расходов Россия входит в топ-5 стран группы "большой двадцатки"», — сказал он.