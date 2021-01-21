Силуанов оценил исполнение бюджета в 2020 году

В то же время снизился объем поступлений по налогу на прибыль — на 11,6% год к году. По словам Силуанова, это отрицательно сказалось на доходах региональных бюджетов, но было компенсировано за счет дополнительных единовременных дотаций. При этом динамика поступлений в четвертом квартале 2020 г. улучшилась: падение было 3% год к году вместо 30% во втором.