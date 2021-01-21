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Силуанов оценил исполнение бюджета в 2020 году

Ведомости

Федеральный бюджет России по итогам прошлого года исполнен с дефицитом 4,1 трлн руб. или 3,8% ВВП, сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов, отметив, что этот показатель лучше, чем 3,9% ВВП, которые ведомство ожидало ранее в декабре.

«Федеральный бюджет по итогам 2020 г. исполнен с дефицитом 4,1 трлн руб. (3,8% ВВП). Фактическое исполнение оказалось лучше ожидаемого. Такой результат достигнут в первую очередь благодаря более динамичному поступлению ненефтегазовых доходов», — сказал Силуанов.

К таким доходам относятся налоговые отчисления. По словам министра, поступления НДС выросли более чем на 15% год к году в четвертом квартале 2020 г. после временного снижения во втором и третьем кварталах. Кроме того, годовой прирост поступлений НДФЛ и страховых взносов составил более 3% в реальном выражении.

В то же время снизился объем поступлений по налогу на прибыль — на 11,6% год к году. По словам Силуанова, это отрицательно сказалось на доходах региональных бюджетов, но было компенсировано за счет дополнительных единовременных дотаций. При этом динамика поступлений в четвертом квартале 2020 г. улучшилась: падение было 3% год к году вместо 30% во втором.

По данным Минфина, объем поступивших доходов в 2020 г. составил 18,72 трлн руб. или 90,9% к общему объему доходов федерального бюджета. Исполнение расходов было 22,82 трлн руб. или 116,1% к общему объему расходов федерального бюджета. Силуанов подчеркнул, что подобная динамика расходов отражает беспрецедентные масштабы поддержки населения в периоды пандемии.

«Что касается расходов федерального бюджета, по итогам 2020 г. они выросли более чем на четверть год к году, что отражает беспрецедентные масштабы поддержки в периоды пандемии и восстановления после снятия ограничений. По показателю прироста расходов Россия входит в топ-5 стран группы "большой двадцатки"», — сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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