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Почти 70% регионов России закончили год с дефицитом бюджета

Ведомости

Большинство российских регионов — 58 из 85 — закончили 2020 г. с дефицитом бюджета, сообщил РБК со ссылкой на предварительную информацию Федерального казначейства об исполнении консолидированного бюджета субъектов РФ на 1 января 2021 г. Подлинность документа подтвердил региональный чиновник. 

По данным казначейства, совокупный дефицит бюджетов регионов в 2020 г. составил 762,2 млрд руб., или 5% от совокупного объема их бюджетных доходов. Наибольшие значения дефицита бюджета по отношению к доходам зарегистрированы в Кемеровской области (-21%), Тюменской области (-20%), Удмуртии (-16%), Ямало-Ненецком АО (-14%), Башкортостане и Архангельской области (по -14%), рассчитали эксперты агентства «Национальные кредитные рейтинги») на основе данных Казначейства на 15 января. 

Причинами бюджетного дефицита стали кризис из-за пандемии коронавируса и падение цен на нефть. Главный научный сотрудник Института социальной политики РАНХиГС Наталья Зубаревич пояснила, что на экономику регионов повлияли падение внешнего спроса на сырье, внутреннего платежеспособного спроса и резкое сокращение в секторе услуг. Таким образом, больше всего пострадали регионы с большой долей топливно-энергетического комплекса и автомобилестроения в экономике, а также крупные города, в которых предоставление услуг играет первостепенную роль. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных