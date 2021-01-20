Почти 70% регионов России закончили год с дефицитом бюджета

Причинами бюджетного дефицита стали кризис из-за пандемии коронавируса и падение цен на нефть. Главный научный сотрудник Института социальной политики РАНХиГС Наталья Зубаревич пояснила, что на экономику регионов повлияли падение внешнего спроса на сырье, внутреннего платежеспособного спроса и резкое сокращение в секторе услуг. Таким образом, больше всего пострадали регионы с большой долей топливно-энергетического комплекса и автомобилестроения в экономике, а также крупные города, в которых предоставление услуг играет первостепенную роль.