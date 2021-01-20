Почти 70% регионов России закончили год с дефицитом бюджета
По данным казначейства, совокупный дефицит бюджетов регионов в 2020 г. составил 762,2 млрд руб., или 5% от совокупного объема их бюджетных доходов. Наибольшие значения дефицита бюджета по отношению к доходам зарегистрированы в Кемеровской области (-21%), Тюменской области (-20%), Удмуртии (-16%), Ямало-Ненецком АО (-14%), Башкортостане и Архангельской области (по -14%), рассчитали эксперты агентства «Национальные кредитные рейтинги») на основе данных Казначейства на 15 января.
Причинами бюджетного дефицита стали кризис из-за пандемии коронавируса и падение цен на нефть. Главный научный сотрудник Института социальной политики РАНХиГС Наталья Зубаревич пояснила, что на экономику регионов повлияли падение внешнего спроса на сырье, внутреннего платежеспособного спроса и резкое сокращение в секторе услуг. Таким образом, больше всего пострадали регионы с большой долей топливно-энергетического комплекса и автомобилестроения в экономике, а также крупные города, в которых предоставление услуг играет первостепенную роль.