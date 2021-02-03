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Титов прокомментировал возможность отмены ИП в России

Ведомости

Индивидуальное предпринимательство в России имеет «некую нелогичность», так как ИП, в отличие от юридического лица, может выводить средства на личное использование без уплаты налогов. Об этом заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. 

«Я не могу сказать, что мы прямо готовы до конца отстаивать эту точку зрения. Действительно, во всем мире существуют или самозанятые, которые не имеют права нанимать людей на работу, или юридические лица — компании. В компаниях — разделение финансовой ответственности: есть деньги компании, а есть личные деньги. Это разные два кошелька. У индивидуального предпринимателя все вместе, и он не платит никаких налогов, когда выводит эти деньги на потребление. Конечно, в этом есть некая нелогичность», — сказал он в интервью ТАСС. 

По его словам, необходимо учитывать и человеческий фактор при принятии таких сложных решений: «И когда люди привыкли к такой системе, уже многие и многие годы индивидуальные предприниматели нанимают людей, то так просто рубить это топором невозможно. И надо находить какие-то меры, очень постепенного, не сложного и не наносящего ущерб людям пути», — подчеркнул Титов. 

Идея об отмене формы ИП была озвучена экспертами Института экономики роста им. П.А. Столыпина, председателем набсовета которого является Титов. Согласно данным реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), форма ИП является самой распространенной среди МСП. По состоянию на 10 января 2021 г., в реестре было зарегистрировано 5 684 561 субъектов МСП, из них 3 312 646 официально зарегистрированных ИП. У индивидуальных предпринимателей официально трудоустроены 2 569 467 человек. 

Для ИП с 1 января 2021 г. действует две формы налогообложения по упрощенной схеме (УСН). По первой ИП платит 6% с доходов, по второй 15% с доходов минус расходы. Для формы ИП действуют ограничения, у предпринимателя должно быть официально трудоустроено не больше 100 человек, годовой доход не должен превышать 100 млн руб. С 2019 г. в России был введен налог на профессиональный доход, или режим для самозанятых. Физические лица и ИП, которые переходят на режим самозанятых, могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных