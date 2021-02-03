Титов прокомментировал возможность отмены ИП в России

«Я не могу сказать, что мы прямо готовы до конца отстаивать эту точку зрения. Действительно, во всем мире существуют или самозанятые, которые не имеют права нанимать людей на работу, или юридические лица — компании. В компаниях — разделение финансовой ответственности: есть деньги компании, а есть личные деньги. Это разные два кошелька. У индивидуального предпринимателя все вместе, и он не платит никаких налогов, когда выводит эти деньги на потребление. Конечно, в этом есть некая нелогичность», — сказал он в интервью ТАСС.