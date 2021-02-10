«Газпром» разместил шестилетние евробонды на 1 млрд евро

«Размещение установило новый рекорд по ставке заимствований в евро на международных рынках для ПАО «Газпром» и всех российских корпоративных заемщиков. Кроме того, достигнут исторически минимальный при первичном размещении спред к суверенным еврооблигациям России, номинированным в евро, – около 50 базисных пунктов», – рассказал он, уточнив, что формат размещения – 144А / Reg S, а листинг был проведен на ирландской фондовой бирже Euronext Dublin.