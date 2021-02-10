Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Экономика

«Газпром» разместил шестилетние евробонды на 1 млрд евро

Ведомости

«Газпром» разместил выпуск еврооблигаций объемом 1 млрд евро сроком на 6 лет по рекордно низкой ставке купона в евро для российских компаний — 1,5%, сообщил «Ведомостям» первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

«Размещение установило новый рекорд по ставке заимствований в евро на международных рынках для ПАО «Газпром» и всех российских корпоративных заемщиков. Кроме того, достигнут исторически минимальный при первичном размещении спред к суверенным еврооблигациям России, номинированным в евро, – около 50 базисных пунктов», – рассказал он, уточнив, что формат размещения – 144А / Reg S, а листинг был проведен на ирландской фондовой бирже Euronext Dublin.

Шулаков отметил, что данные евробонды размещены на лучших условиях, чем прошлогодние с таким же объемом и сроком на пять лет. Тогда ставка купона составила 2,95%. По словам первого вице-президента банка, изначальный ориентир доходности был на уровне 1,75 – 1,875%, однако благодаря достигнутому объему книги заявок в 2,2 млрд евро финальный показатель снизился.

В Газпромбанке отметили, что около 78% спроса от общей книги заявок, объем которой в итоге превысил 2,45 млрд евро, пришлось на международных инвесторов, в том числе из Германии, Швейцарии, Франции, Великобритании и США. Всего в размещении поучаствовали 210 инвесторов, включая российских.

Шулаков уточнил, что общий объем размещений «Газпрома» на международном рынке в текущем году уже составил $3,2 млрд (в эквиваленте) с учетом выпуска восьмилетних евробондов объемом $2 млрд по ставке 2,95%, размещенного 20 января.

Ранее по теме: «Газпром» разместил восьмилетние евробонды по рекордно низкой ставке

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных