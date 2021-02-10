«Газпром» разместил шестилетние евробонды на 1 млрд евро
«Газпром» разместил выпуск еврооблигаций объемом 1 млрд евро сроком на 6 лет по рекордно низкой ставке купона в евро для российских компаний — 1,5%, сообщил «Ведомостям» первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
«Размещение установило новый рекорд по ставке заимствований в евро на международных рынках для ПАО «Газпром» и всех российских корпоративных заемщиков. Кроме того, достигнут исторически минимальный при первичном размещении спред к суверенным еврооблигациям России, номинированным в евро, – около 50 базисных пунктов», – рассказал он, уточнив, что формат размещения – 144А / Reg S, а листинг был проведен на ирландской фондовой бирже Euronext Dublin.
Шулаков отметил, что данные евробонды размещены на лучших условиях, чем прошлогодние с таким же объемом и сроком на пять лет. Тогда ставка купона составила 2,95%. По словам первого вице-президента банка, изначальный ориентир доходности был на уровне 1,75 – 1,875%, однако благодаря достигнутому объему книги заявок в 2,2 млрд евро финальный показатель снизился.
В Газпромбанке отметили, что около 78% спроса от общей книги заявок, объем которой в итоге превысил 2,45 млрд евро, пришлось на международных инвесторов, в том числе из Германии, Швейцарии, Франции, Великобритании и США. Всего в размещении поучаствовали 210 инвесторов, включая российских.
Шулаков уточнил, что общий объем размещений «Газпрома» на международном рынке в текущем году уже составил $3,2 млрд (в эквиваленте) с учетом выпуска восьмилетних евробондов объемом $2 млрд по ставке 2,95%, размещенного 20 января.