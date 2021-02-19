Экосборы могут направить на финансирование «мусорных» заводов
«Дочка» «Ростеха» — компания «РТ-Инвест» совместно с госкорпорациями ВЭБ.РФ и «Росатомом» планируют построить 25 заводов по сжиганию мусора, которые должны получить 3,3 трлн руб. выручки за 35 лет — с 2024 по 2058 гг., сообщает РБК со ссылкой на данные презентации «РТ-Инвеста» и Минпромторга, которая подготовлена к совещанию в правительстве.
Главными источниками выручки должны стать сборы с отходообразователей — индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. С них планируется собрать около 1,26 трлн руб. Еще 837,66 млрд руб. планируется получить за счет средств экосбора, который взимается с производителей и импортеров в рамках программы расширенной ответственности (РОП).
Сумма в 837,66 млрд руб. соответствует 15-25% всего фонда РОП, запланированного на вышеуказанные 35 лет, уточняет издание.
Стоимость строительства заводов оценивается примерно в 1,3 трлн руб., из которых 976 млрд руб. — частные инвестиции, 320 млрд руб. — субсидии из федерального и регионального бюджета. Заводы должны быть построены за 6 лет — с 2021 по 2026 гг.
Представитель вице-премьера Виктории Абраменко, которая курирует в правительстве вопросы экологии, заявила изданию, что предложение об использовании экосбора для финансирования заводов по сжиганию мусора не поддерживается.
«Мы не поддерживаем [это предложение «РТ-Инвест» использовать средства экосбора], — сказала представитель вице-премьера Марта Галичева. «Необходимо выстроить эффективную модель обращения и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), а также просчитать баланс использования энергетической утилизации как таковой. Этим должно заняться Минприроды, Российский экологический оператор совместно с инвесторами и экологами», — отметила она.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который в случае его принятия обяжет производителей и импортеров товаров утилизировать 100% отходов упаковки. Авторы законопроекта считают, что эта мера, в частности, ускорит формирование системы раздельного сбора мусора «как региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, так и предприятиями, осуществляющими утилизацию отходов от использования товаров». Вступить в силу новый порядок может с 1 января 2022 г.
В декабре 2018 г. в рамках нацпроекта «Экология» был утвержден федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)». Согласно ему к 2024 г. сортировке, разборке и очистке должно подвергаться 60% всех ТКО, а 60% отсортированных отходов должно потом отправляться на утилизацию. Таким образом, планируется, что через три года не менее 36% всех ТКО будет утилизироваться – сегодня утилизации подвергается не более 10%. В законе «Об отходах производства и потребления» под утилизацией понимается и переработка, и сжигание мусора, но приоритетной названа именно переработка.