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Экосборы могут направить на финансирование «мусорных» заводов

Ведомости

«Дочка» «Ростеха» — компания «РТ-Инвест» совместно с госкорпорациями ВЭБ.РФ и «Росатомом» планируют построить 25 заводов по сжиганию мусора, которые должны получить 3,3 трлн руб. выручки за 35 лет — с 2024 по 2058 гг., сообщает РБК со ссылкой на данные презентации «РТ-Инвеста» и Минпромторга, которая подготовлена к совещанию в правительстве. 

Главными источниками выручки должны стать сборы с отходообразователей — индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. С них планируется собрать около 1,26 трлн руб. Еще 837,66 млрд руб. планируется получить за счет средств экосбора, который взимается с производителей и импортеров в рамках программы расширенной ответственности (РОП). 

Сумма в 837,66 млрд руб. соответствует 15-25% всего фонда РОП, запланированного на вышеуказанные 35 лет, уточняет издание. 

Стоимость строительства заводов оценивается примерно в 1,3 трлн руб., из которых 976 млрд руб. — частные инвестиции, 320 млрд руб. — субсидии из федерального и регионального бюджета. Заводы должны быть построены за 6 лет — с 2021 по 2026 гг. 

Представитель вице-премьера Виктории Абраменко, которая курирует в правительстве вопросы экологии, заявила изданию, что предложение об использовании экосбора для финансирования заводов по сжиганию мусора не поддерживается. 

«Мы не поддерживаем [это предложение «РТ-Инвест» использовать средства экосбора], — сказала представитель вице-премьера Марта Галичева. «Необходимо выстроить эффективную модель обращения и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), а также просчитать баланс использования энергетической утилизации как таковой. Этим должно заняться Минприроды, Российский экологический оператор совместно с инвесторами и экологами», — отметила она. 

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который в случае его принятия обяжет производителей и импортеров товаров утилизировать 100% отходов упаковки. Авторы законопроекта считают, что эта мера, в частности, ускорит формирование системы раздельного сбора мусора «как региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, так и предприятиями, осуществляющими утилизацию отходов от использования товаров». Вступить в силу новый порядок может с 1 января 2022 г.

В декабре 2018 г. в рамках нацпроекта «Экология» был утвержден федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)». Согласно ему к 2024 г. сортировке, разборке и очистке должно подвергаться 60% всех ТКО, а 60% отсортированных отходов должно потом отправляться на утилизацию. Таким образом, планируется, что через три года не менее 36% всех ТКО будет утилизироваться – сегодня утилизации подвергается не более 10%. В законе «Об отходах производства и потребления» под утилизацией понимается и переработка, и сжигание мусора, но приоритетной названа именно переработка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных