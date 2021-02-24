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Госдолг России вырос на 5,4 трлн рублей

Ведомости

Государственный долг России за 2020 г. вырос на 5,4 трлн руб., или на 39,9%, до почти 19 трлн руб. и составил 17,8% от ВВП, говорится в отчете Счетной палаты.

«Государственный долг Российской Федерации за 2020 г. увеличился на 5418,2 млрд руб., или на 39,9%, и составил 18 985,6 млрд руб. (17,8% ВВП)», сообщает Счетная палата. Внутренний долг вырос на 4,6 трлн руб., до 14,8 трлн руб. Внешний долг в иностранной валюте вырос на $1,9 млрд, до $56,8 млрд (4,195 трлн руб).

Внешний долг России в иностранной валюте увеличился на $1,9 млрд, или на 3,5%, и составил $56,8 млрд. В рублях показатель вырос на 799,7 млрд, или на 23,6%, и составил 4,2 трлн руб. По данным Счетной палаты, за 2019 г. госдолг России вырос на 3,4 трлн руб. до около 13,6 трлн руб. 

Расходы российского бюджета на обслуживание госдолга за прошлый год увеличилась на 7,3%, до 784,2 млрд руб.

Министр финансов Антон Силуанов во время стратегической сессии Московского финансового форума в сентябре 2020 г. сообщал, что госдолг России по итогам 2021 г. приблизится к отметке 20% ВВП. В последний раз такие цифры были в 2004 г., когда объем госдолга равнялся 20,8% ВВП. Самым низким в новейшей истории российский госдолг был в 2008 г. – 6,5%. По итогам прошлого года российский госдолг составлял 12,2% ВВП. По предварительным оценкам, объем госдолга по итогам 2020 г. составит около 20 трлн руб., или около 19% ВВП, сообщали в пресс-службе Минфина.

Ранее по теме: Минфин и Центробанк поспорили о госдолге

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных