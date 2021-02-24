Госдолг России вырос на 5,4 трлн рублей
Государственный долг России за 2020 г. вырос на 5,4 трлн руб., или на 39,9%, до почти 19 трлн руб. и составил 17,8% от ВВП, говорится в отчете Счетной палаты.
«Государственный долг Российской Федерации за 2020 г. увеличился на 5418,2 млрд руб., или на 39,9%, и составил 18 985,6 млрд руб. (17,8% ВВП)», сообщает Счетная палата. Внутренний долг вырос на 4,6 трлн руб., до 14,8 трлн руб. Внешний долг в иностранной валюте вырос на $1,9 млрд, до $56,8 млрд (4,195 трлн руб).
Внешний долг России в иностранной валюте увеличился на $1,9 млрд, или на 3,5%, и составил $56,8 млрд. В рублях показатель вырос на 799,7 млрд, или на 23,6%, и составил 4,2 трлн руб. По данным Счетной палаты, за 2019 г. госдолг России вырос на 3,4 трлн руб. до около 13,6 трлн руб.
Расходы российского бюджета на обслуживание госдолга за прошлый год увеличилась на 7,3%, до 784,2 млрд руб.
Министр финансов Антон Силуанов во время стратегической сессии Московского финансового форума в сентябре 2020 г. сообщал, что госдолг России по итогам 2021 г. приблизится к отметке 20% ВВП. В последний раз такие цифры были в 2004 г., когда объем госдолга равнялся 20,8% ВВП. Самым низким в новейшей истории российский госдолг был в 2008 г. – 6,5%. По итогам прошлого года российский госдолг составлял 12,2% ВВП. По предварительным оценкам, объем госдолга по итогам 2020 г. составит около 20 трлн руб., или около 19% ВВП, сообщали в пресс-службе Минфина.