Госдолг России вырос на 5,4 трлн рублей

Министр финансов Антон Силуанов во время стратегической сессии Московского финансового форума в сентябре 2020 г. сообщал, что госдолг России по итогам 2021 г. приблизится к отметке 20% ВВП. В последний раз такие цифры были в 2004 г., когда объем госдолга равнялся 20,8% ВВП. Самым низким в новейшей истории российский госдолг был в 2008 г. – 6,5%. По итогам прошлого года российский госдолг составлял 12,2% ВВП. По предварительным оценкам, объем госдолга по итогам 2020 г. составит около 20 трлн руб., или около 19% ВВП, сообщали в пресс-службе Минфина.