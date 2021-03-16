Вице-премьер Абрамченко предложила запретить пластиковую посуду
Вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая в правительстве вопросы экологии, предложила запретить использовать пластиковую посуду. По ее словам, кабмин уже работает над запретом использования неперерабатываемого пластика, в том числе и одноразовой посуды.
«Мы должны с вами запрещать, и нужно не бояться этого, применять, использовать, выпускать в обращение неперерабатываемые материалы. Такие, например, как цветной пластик, трудноизвлекаемые материалы, такие как коктейльные трубочки, одноразовая посуда и так далее. Вот этим нужно заниматься, это есть уже в практической работе правительства»,— сказала госпожа Абрамченко на форуме «Чистая страна» (цитата по ТАСС).
Абрамченко также заявила, что к 2030 г. необходимо добиться извлечения 50% вторичных материальных ресурсов из всей массы отходов, что позволит вдвое сократить захоронение отходов и вдвое меньше использовать первичных ресурсов.
Гендиректор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев при этом отметил, что запрет на использование неперерабатываемого пластика происходил бы легче, если бы перед Минпромторгом не стояла задача о наращивании производства товаров и создания рабочих мест на производствах.