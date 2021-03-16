Вице-премьер Абрамченко предложила запретить пластиковую посуду

«Мы должны с вами запрещать, и нужно не бояться этого, применять, использовать, выпускать в обращение неперерабатываемые материалы. Такие, например, как цветной пластик, трудноизвлекаемые материалы, такие как коктейльные трубочки, одноразовая посуда и так далее. Вот этим нужно заниматься, это есть уже в практической работе правительства»,— сказала госпожа Абрамченко на форуме «Чистая страна» (цитата по ТАСС).