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В МИД России сочли блокировку Суэцкого канала поводом для развития Севморпути

Ведомости

Блокировка Суэцкого канала ставит вопрос о развитии альтернативных вариантов стратегических маршрутов в мире, в частности, Северного морского пути. Об этом «Интерфаксу» заявил посол по особым поручениям МИД по международному сотрудничеству в Арктике Николай Корчунов.

«Необходимо думать о том, как обеспечить эффективное управление транспортными рисками и развивать альтернативные Суэцкому каналу маршруты, прежде всего Северный морской путь, необходимость дальнейшего развития которого и высветил инцидент в Суэцком канале», — сказал Корчунов. По его словам, привлекательность Севморпути будет расти как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, так как «альтернативы этому нет».

Корчунов отметил, что альтернативные Суэцкому каналу маршруты несут меньше рисков нарушения глобальных цепочек поставок, «сбои в которых не только чреваты перебоями в производственных процессах, но и неисполнением обязательств, что может обернуться серьезными издержками для мировой экономики».

Контейнеровоз Ever Given с 20 тыс. контейнеров на борту, следовавший из Китая в Роттердам под флагом Панамы, во время прохождения через Суэцкий канал 23 марта в условиях песчаной бури отклонился от курса и сел на мель, заблокировав движение по артерии. В итоге в заторе оказались более 100 судов. После того, как специалисты пришли к выводу о невозможности снятия судна с мели в течение нескольких дней и увеличили срок работ до нескольких недель, администрация канала 25 марта официально закрыла движение по нему.

Ряд судов, направлявшихся к каналу, стали менять курс для того, чтобы попасть в Европу из Индийского океана, огибая Африку. Bloomberg подсчитал, что для одного типового супертанкера дополнительные расходы только на топливо при этом маневре составят $300 тыс. Блокировка уже повлияла на стоимость транспортных услуг: переправить 40-футовый контейнер из Китая в Европу теперь стоит в четыре раза дороже в годовом выражении, примерно $8000.

Ранее по теме: Контейнеровоз Ever Given застрял надолго

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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