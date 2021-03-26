В МИД России сочли блокировку Суэцкого канала поводом для развития Севморпути
Блокировка Суэцкого канала ставит вопрос о развитии альтернативных вариантов стратегических маршрутов в мире, в частности, Северного морского пути. Об этом «Интерфаксу» заявил посол по особым поручениям МИД по международному сотрудничеству в Арктике Николай Корчунов.
«Необходимо думать о том, как обеспечить эффективное управление транспортными рисками и развивать альтернативные Суэцкому каналу маршруты, прежде всего Северный морской путь, необходимость дальнейшего развития которого и высветил инцидент в Суэцком канале», — сказал Корчунов. По его словам, привлекательность Севморпути будет расти как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, так как «альтернативы этому нет».
Корчунов отметил, что альтернативные Суэцкому каналу маршруты несут меньше рисков нарушения глобальных цепочек поставок, «сбои в которых не только чреваты перебоями в производственных процессах, но и неисполнением обязательств, что может обернуться серьезными издержками для мировой экономики».
Контейнеровоз Ever Given с 20 тыс. контейнеров на борту, следовавший из Китая в Роттердам под флагом Панамы, во время прохождения через Суэцкий канал 23 марта в условиях песчаной бури отклонился от курса и сел на мель, заблокировав движение по артерии. В итоге в заторе оказались более 100 судов. После того, как специалисты пришли к выводу о невозможности снятия судна с мели в течение нескольких дней и увеличили срок работ до нескольких недель, администрация канала 25 марта официально закрыла движение по нему.
Ряд судов, направлявшихся к каналу, стали менять курс для того, чтобы попасть в Европу из Индийского океана, огибая Африку. Bloomberg подсчитал, что для одного типового супертанкера дополнительные расходы только на топливо при этом маневре составят $300 тыс. Блокировка уже повлияла на стоимость транспортных услуг: переправить 40-футовый контейнер из Китая в Европу теперь стоит в четыре раза дороже в годовом выражении, примерно $8000.