В МИД России сочли блокировку Суэцкого канала поводом для развития Севморпути

Контейнеровоз Ever Given с 20 тыс. контейнеров на борту, следовавший из Китая в Роттердам под флагом Панамы, во время прохождения через Суэцкий канал 23 марта в условиях песчаной бури отклонился от курса и сел на мель, заблокировав движение по артерии. В итоге в заторе оказались более 100 судов. После того, как специалисты пришли к выводу о невозможности снятия судна с мели в течение нескольких дней и увеличили срок работ до нескольких недель, администрация канала 25 марта официально закрыла движение по нему.