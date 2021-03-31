Всемирный банк раскрыл долги других стран перед Россией

В отчет включены как долги стран, так и юридических лиц, гарантированных государствами. Наибольший объем долга перед Россией у Белоруссии — $8,1 млрд. В конце прошлого года Москва и Минск подписали межправительственное соглашение о предоставлении последнему еще $1,5 млрд. Отмечалось, что часть этого кредита пойдет на рефинансирование предыдущих долгов.