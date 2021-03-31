Всемирный банк раскрыл долги других стран перед Россией
Около 30 развивающихся стран мира на конец 2019 г. имели задолженность перед Россией на общую сумму в почти $22,9 млрд, следует из данных, обнародованных Всемирным банком. Подобные сведения о двусторонней задолженности государств он публикует впервые.
В отчет включены как долги стран, так и юридических лиц, гарантированных государствами. Наибольший объем долга перед Россией у Белоруссии — $8,1 млрд. В конце прошлого года Москва и Минск подписали межправительственное соглашение о предоставлении последнему еще $1,5 млрд. Отмечалось, что часть этого кредита пойдет на рефинансирование предыдущих долгов.
Кроме того, к указанному периоду $2,4 млрд России должен был Бангладеш, $1,8 млрд — Венесуэла, $1,7 млрд — Индия, $1,6 — Вьетнам, свыше $1 млрд — Йемен. Долг Афганистана составил $849 млн, а Сербии и Укрианы — $769 млн и $606 млн соответственно. Замыкает топ-10 Сирия с объемом задолженности в $525 млн.
В целом Россия занимает пятое место среди крупнейших стран — кредиторов развивающихся стран. Лидером здесь является Китай, предоставивший средства в размере $149 млрд. За ним следуют Япония, Германия и Франция.