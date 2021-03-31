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Всемирный банк раскрыл долги других стран перед Россией

Ведомости

Около 30 развивающихся стран мира на конец 2019 г. имели задолженность перед Россией на общую сумму в почти $22,9 млрд, следует из данных, обнародованных Всемирным банком. Подобные сведения о двусторонней задолженности государств он публикует впервые.

В отчет включены как долги стран, так и юридических лиц, гарантированных государствами. Наибольший объем долга перед Россией у Белоруссии — $8,1 млрд. В конце прошлого года Москва и Минск подписали межправительственное соглашение о предоставлении последнему еще $1,5 млрд. Отмечалось, что часть этого кредита пойдет на рефинансирование предыдущих долгов.

Кроме того, к указанному периоду $2,4 млрд России должен был Бангладеш, $1,8 млрд — Венесуэла, $1,7 млрд — Индия, $1,6 — Вьетнам, свыше $1 млрд — Йемен. Долг Афганистана составил $849 млн, а Сербии и Укрианы — $769 млн и $606 млн соответственно. Замыкает топ-10 Сирия с объемом задолженности в $525 млн.

В целом Россия занимает пятое место среди крупнейших стран — кредиторов развивающихся стран. Лидером здесь является Китай, предоставивший средства в размере $149 млрд. За ним следуют Япония, Германия и Франция. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных