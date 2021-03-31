Эксперты предупредили о риске бюджетного кризиса в регионах России

В то же время аналитики указали на то, что снижение собственных доходов региональных бюджетов в 2020 г. было не столь значительным. Так, после падения налоговых и неналоговых поступлений на 30% и 20% соответственно в апреле-мае по сравнению с сопоставимым периодом 2019 г. поступление средств восстановилось до доковидных уровней. В целом абсолютный объем собственных доходов регионов по итогам 2020 г. сократился в годовом выражении лишь на 2%, или 430 млрд руб., преимущественно за счет снижения поступлений по налогу на прибыль.