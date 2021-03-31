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Эксперты предупредили о риске бюджетного кризиса в регионах России

Ведомости

Риски бюджетного кризиса в российских регионах выросли из-за пандемии коронавируса, связанных с ней карантинных мер и ограничений экономической активности, говорится в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

«Во-первых, карантинные ограничения (локдаун) в апреле-мае и, в несколько ослабленной форме, в последующие месяцы, вызвали снижение доходов региональных бюджетов. Во-вторых, сжатие доходов населения и необходимость мер по противодействию пандемии потребовали наращивания бюджетных расходов, прежде всего социальных и медицинских», — объяснили эксперты.

В то же время аналитики указали на то, что снижение собственных доходов региональных бюджетов в 2020 г. было не столь значительным. Так, после падения налоговых и неналоговых поступлений на 30% и 20% соответственно в апреле-мае по сравнению с сопоставимым периодом 2019 г. поступление средств восстановилось до доковидных уровней. В целом абсолютный объем собственных доходов регионов по итогам 2020 г. сократился в годовом выражении лишь на 2%, или 430 млрд руб., преимущественно за счет снижения поступлений по налогу на прибыль.

Кроме того, поддержку регионам оказало поступление средств из федерального бюджета в размере 3,8 трлн руб. после 2,5 трлн руб. в 2019 г. Наконец, на фоне пандемии возможности долгового финансирования регионов были расширены. Долг регионов в 2020 г. вырос почти на 20% — до 2,5 трлн руб., но был «практически в равной мере обеспечен за счет размещения облигаций и бюджетных кредитов, что позволило сохранить его относительную устойчивость».

Однако эксперты предупредили, что, хоть регионы и смогли избежать масштабного кризиса благодаря мерам поддержки со стороны федеральных властей, дальше ситуация для них будет сложнее. Объем трансфертов из бюджета составит 3,1 трлн руб. в этом году и 2,8 трлн руб. в следующем году. Более того, возможности долгового финансирования ограничены.

«Для регионов с высокой долговой нагрузкой (Мордовия, Орловская область, Хакасия и ряд других) рост заимствований может привести к долговому кризису. Ускорение инфляции и санкционные риски привели к тому, что с начала текущего года доходности облигаций снова начали расти. Кроме того, в 2021 г. регионам предстоит погасить порядка 20% бюджетных кредитов, основная часть которых – краткосрочные, что также ограничит возможности новых заимствований», — предупредили в ЦМАКП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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