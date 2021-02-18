Количество регионов с дефицитным бюджетом выросло вдвое

Количество регионов с дефицитным бюджетом выросло вдвоеТем не менее кризисный год субъекты Федерации завершили лучше, чем ожидалось
По итогам прошлого года почти в 2 раза увеличилось количество регионов с дефицитным бюджетом. Если в 2019 г. таковых было 32, то в 2020 г. уже 60, подсчитали аналитики «Эксперт РА». Налоговые и неналоговые доходы бюджетов сократились в 41 регионе, при этом сильнее всего их падение ощутили субъекты с высокой долей поступлений от сырьевого сектора.
В 46 субъектах увеличился государственный долг, а в 49 регионах долговая нагрузка превысила 40%. Но, несмотря на это, замечают авторы исследования, благодаря своевременным антикризисным мерам, принятым на федеральном уровне, кризисный год регионы завершили лучше, чем ожидалось.
Вопреки ожиданиям некоторые отрасли экономики в 2020 г. продемонстрировали совсем незначительный спад, а некоторые даже показали рост. «Промышленность снизилась на 2,9%, при этом в структуре промышленности обрабатывающие производства продемонстрировали рост на 0,3%, – отмечает старший директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Гульназ Галиева. – Сферы строительства и сельского хозяйства показали рост на 0,1 и 1,5% соответственно». Самое сильное снижение показали розничная торговля и сфера услуг – 4,1 и 17,3%.