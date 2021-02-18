Количество регионов с дефицитным бюджетом выросло вдвое

По итогам прошлого года почти в 2 раза увеличилось количество регионов с дефицитным бюджетом. Если в 2019 г. таковых было 32, то в 2020 г. уже 60, подсчитали аналитики «Эксперт РА». Налоговые и неналоговые доходы бюджетов сократились в 41 регионе, при этом сильнее всего их падение ощутили субъекты с высокой долей поступлений от сырьевого сектора.