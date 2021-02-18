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Количество регионов с дефицитным бюджетом выросло вдвое

Тем не менее кризисный год субъекты Федерации завершили лучше, чем ожидалось
Александра Кошкина
Даже в разгар кризиса регионы не снижали социальные расходы /Евгений Разумный / Ведомости

По итогам прошлого года почти в 2 раза увеличилось количество регионов с дефицитным бюджетом. Если в 2019 г. таковых было 32, то в 2020 г. уже 60, подсчитали аналитики «Эксперт РА». Налоговые и неналоговые доходы бюджетов сократились в 41 регионе, при этом сильнее всего их падение ощутили субъекты с высокой долей поступлений от сырьевого сектора.

В 46 субъектах увеличился государственный долг, а в 49 регионах долговая нагрузка превысила 40%. Но, несмотря на это, замечают авторы исследования, благодаря своевременным антикризисным мерам, принятым на федеральном уровне, кризисный год регионы завершили лучше, чем ожидалось.

Вопреки ожиданиям некоторые отрасли экономики в 2020 г. продемонстрировали совсем незначительный спад, а некоторые даже показали рост. «Промышленность снизилась на 2,9%, при этом в структуре промышленности обрабатывающие производства продемонстрировали рост на 0,3%, – отмечает старший директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Гульназ Галиева. – Сферы строительства и сельского хозяйства показали рост на 0,1 и 1,5% соответственно». Самое сильное снижение показали розничная торговля и сфера услуг – 4,1 и 17,3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных