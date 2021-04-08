Российские власти обсуждают дополнительные льготы на электричество для бедных
Власти обсуждают введение субсидирования тарифов на электроэнергию для малоимущих россиян за счет повышения тарифов для людей с высоким доходом, сообщили «Известия» со ссылкой на протокол совещания у председателя комиссии Госсовета по направлению «Энергетика» от 19 февраля.
Такая мера может быть реализована в случае перехода к экономически обоснованным тарифам, который предусматривает повышение тарифов для граждан с высоким доходом, следует из документа. Сейчас государство ограничивает рост стоимости электроэнергии для граждан, и поставщики ресурсов покрывают свои издержки за счет повышения тарифов для бизнеса.
В Минстрое изданию сообщили, что переход к экономически обоснованным тарифам на электричество нужно синхронизировать с расширением адресной соцподдержки. Расширить круг получателей поддержки можно, скорректировав критерии нуждаемости. В большинстве регионов России помощь получают семьи, которые тратят на ЖКУ 22% бюджета семьи и больше. Министерство предлагает снизить показатель до 15%.
В Минэнерго заявили, что переход на адресную поддержку малоимущих – наиболее оптимальный способ решения проблемы перекрестного субсидирования. В Минфине изданию сообщили, что получили предложения Госсовета и рассмотрят их. Издание отправило запросы в правительство, Минпромторг и ФАС.