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Российские власти обсуждают дополнительные льготы на электричество для бедных

Ведомости

Власти обсуждают введение субсидирования тарифов на электроэнергию для малоимущих россиян за счет повышения тарифов для людей с высоким доходом, сообщили «Известия» со ссылкой на протокол совещания у председателя комиссии Госсовета по направлению «Энергетика» от 19 февраля.

Такая мера может быть реализована в случае перехода к экономически обоснованным тарифам, который предусматривает повышение тарифов для граждан с высоким доходом, следует из документа. Сейчас государство ограничивает рост стоимости электроэнергии для граждан, и поставщики ресурсов покрывают свои издержки за счет повышения тарифов для бизнеса. 

В Минстрое изданию сообщили, что переход к экономически обоснованным тарифам на электричество нужно синхронизировать с расширением адресной соцподдержки. Расширить круг получателей поддержки можно, скорректировав критерии нуждаемости. В большинстве регионов России помощь получают семьи, которые тратят на ЖКУ 22% бюджета семьи и больше. Министерство предлагает снизить показатель до 15%. 

В Минэнерго заявили, что переход на адресную поддержку малоимущих – наиболее оптимальный способ решения проблемы перекрестного субсидирования. В Минфине изданию сообщили, что получили предложения Госсовета и рассмотрят их. Издание отправило запросы в правительство, Минпромторг и ФАС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных