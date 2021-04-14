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Рубини сравнил падение экономик России и Европы в условиях пандемии

Ведомости

Падение экономики России на фоне пандемии коронавируса было не таким большим, как в Европе, благодаря макроэкономической стабильности в стране — небольшому показателю госдолга, достаточно высокому уровню зарубежных резервов и проводимой политике по снижению инфляции и упреждению рисков, заявил в ходе пленарного заседания Красноярского экономического форума (КЭФ) 2021 профессор экономики Нью-Йоркского университета, генеральный директор Roubini Macro Associates Нуриэль Рубини.

«На самом деле, не такие серьезные последствия в России, как в Европе, потому что в Европе все намного серьезнее. Макроэкономическая стабильность позволила иметь место для макроэкономических и валютных операций, чтобы можно было нивелировать риски, например, в агротехнике, в сельском хозяйстве, потому что в продвинутых экономиках эти меры были достаточно скромные. В России постарались удержать цены. Сдерживание цен и влияние макроэкономики смогло немного удержать экономику», — сказал Рубини.

При этом, по словам экономиста, хотя макроэкономическая ситуация в России довольно стабильна, перед страной стоит вызов по проведению структурных реформ. Он подчеркнул, что стране необходимо провести такие изменения, которые бы обеспечили рост экономики общественного сектора, предприятий, сектора энергетики и сырьевых ресурсов.

1 апреля Росстат улучшил оценку падения ВВП России в 2020 г вследствие пандемии. Оно составило 3,1%, тогда как в мире — 3,5%, а в еврозоне — рекордные 6,8%. После этого Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту российской экономики в 2021 г. до 3,8%. 

Падение ВВП России в прошлом году было сильнейшим с 2009 г. Тогда экономика России упала сразу на 7,9%. Причиной этого Росстат назвал ограничительные меры из-за пандемии, а также снижение спроса на энергоресурсы.

Ранее по теме: Росстат улучшил оценку спада ВВП России за 2020 год

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных