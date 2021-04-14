Рубини сравнил падение экономик России и Европы в условиях пандемии
Падение экономики России на фоне пандемии коронавируса было не таким большим, как в Европе, благодаря макроэкономической стабильности в стране — небольшому показателю госдолга, достаточно высокому уровню зарубежных резервов и проводимой политике по снижению инфляции и упреждению рисков, заявил в ходе пленарного заседания Красноярского экономического форума (КЭФ) 2021 профессор экономики Нью-Йоркского университета, генеральный директор Roubini Macro Associates Нуриэль Рубини.
«На самом деле, не такие серьезные последствия в России, как в Европе, потому что в Европе все намного серьезнее. Макроэкономическая стабильность позволила иметь место для макроэкономических и валютных операций, чтобы можно было нивелировать риски, например, в агротехнике, в сельском хозяйстве, потому что в продвинутых экономиках эти меры были достаточно скромные. В России постарались удержать цены. Сдерживание цен и влияние макроэкономики смогло немного удержать экономику», — сказал Рубини.
При этом, по словам экономиста, хотя макроэкономическая ситуация в России довольно стабильна, перед страной стоит вызов по проведению структурных реформ. Он подчеркнул, что стране необходимо провести такие изменения, которые бы обеспечили рост экономики общественного сектора, предприятий, сектора энергетики и сырьевых ресурсов.
1 апреля Росстат улучшил оценку падения ВВП России в 2020 г вследствие пандемии. Оно составило 3,1%, тогда как в мире — 3,5%, а в еврозоне — рекордные 6,8%. После этого Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту российской экономики в 2021 г. до 3,8%.
Падение ВВП России в прошлом году было сильнейшим с 2009 г. Тогда экономика России упала сразу на 7,9%. Причиной этого Росстат назвал ограничительные меры из-за пандемии, а также снижение спроса на энергоресурсы.