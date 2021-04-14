Рубини сравнил падение экономик России и Европы в условиях пандемии

«На самом деле, не такие серьезные последствия в России, как в Европе, потому что в Европе все намного серьезнее. Макроэкономическая стабильность позволила иметь место для макроэкономических и валютных операций, чтобы можно было нивелировать риски, например, в агротехнике, в сельском хозяйстве, потому что в продвинутых экономиках эти меры были достаточно скромные. В России постарались удержать цены. Сдерживание цен и влияние макроэкономики смогло немного удержать экономику», — сказал Рубини.