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Путин предложил ввести квотирование вредных выбросов в городах России

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию призвал ввести систему квотирования вредных выбросов в городах России. Глава государства также призвал ужесточить финансовую ответственность для собственников предприятий за экологический ущерб.

«Получил прибыль за счет природы — убери за собой», — сказал Путин. Президент подчеркнул, что нужно ввести жесткий контроль и мониторинг в сфере борьбы с выбросами в тех городах, где экологическая обстановка является неблагополучной.

Кроме того, президент заявил, что Россия должна обеспечить расширенную ответственность за утилизацию отходов и упаковок.

При этом, по мнению Путина, экологические платежи необходимо «окрасить», то есть направлять их на восстановление окружающей среды.

По его словам, Россия должна «ответить на вызовы изменения климата, адаптировать к ним сельское хозяйство, промышленность, ЖКХ, всю инфраструктуру, создать отрасль по утилизации углеродных выбросов, добиться снижения их объемов и ввести здесь жесткий контроль и мониторинг».

В мае прошлого года произошла одна их самых крупных аварий с существенным экологическим ущербом — разлив более 20 000 т дизельного топлива произошел у дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильска, принадлежащей НТЭК, дочке «Норникеля». В результате аварии нефтепродукты попали в почву и ближайшие водоемы — реку Амбарную, обеспечивающую водой жителей района Кайеркан Норильска, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. 10 марта 2021 г. «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК), входящая в группу компаний «Норильский никель», в соответствии с решением Арбитражного суда Красноярского края выплатила 146,2 млрд руб., компенсировав вред, нанесенный экологии.

21 апреля Путин провел 17-е Федеральное послание. Мероприятие проходит в центральном выставочном зале «Манеж». В зале присутствуют депутаты, сенаторы, члены правительства, представители администрации президента, Конституционного и Верховного судов, Русской православной церкви и другие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных