Путин предложил ввести квотирование вредных выбросов в городах России

В мае прошлого года произошла одна их самых крупных аварий с существенным экологическим ущербом — разлив более 20 000 т дизельного топлива произошел у дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильска, принадлежащей НТЭК, дочке «Норникеля». В результате аварии нефтепродукты попали в почву и ближайшие водоемы — реку Амбарную, обеспечивающую водой жителей района Кайеркан Норильска, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. 10 марта 2021 г. «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК), входящая в группу компаний «Норильский никель», в соответствии с решением Арбитражного суда Красноярского края выплатила 146,2 млрд руб., компенсировав вред, нанесенный экологии.