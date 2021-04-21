Путин предложил ввести квотирование вредных выбросов в городах России
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию призвал ввести систему квотирования вредных выбросов в городах России. Глава государства также призвал ужесточить финансовую ответственность для собственников предприятий за экологический ущерб.
«Получил прибыль за счет природы — убери за собой», — сказал Путин. Президент подчеркнул, что нужно ввести жесткий контроль и мониторинг в сфере борьбы с выбросами в тех городах, где экологическая обстановка является неблагополучной.
Кроме того, президент заявил, что Россия должна обеспечить расширенную ответственность за утилизацию отходов и упаковок.
При этом, по мнению Путина, экологические платежи необходимо «окрасить», то есть направлять их на восстановление окружающей среды.
По его словам, Россия должна «ответить на вызовы изменения климата, адаптировать к ним сельское хозяйство, промышленность, ЖКХ, всю инфраструктуру, создать отрасль по утилизации углеродных выбросов, добиться снижения их объемов и ввести здесь жесткий контроль и мониторинг».
В мае прошлого года произошла одна их самых крупных аварий с существенным экологическим ущербом — разлив более 20 000 т дизельного топлива произошел у дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильска, принадлежащей НТЭК, дочке «Норникеля». В результате аварии нефтепродукты попали в почву и ближайшие водоемы — реку Амбарную, обеспечивающую водой жителей района Кайеркан Норильска, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. 10 марта 2021 г. «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК), входящая в группу компаний «Норильский никель», в соответствии с решением Арбитражного суда Красноярского края выплатила 146,2 млрд руб., компенсировав вред, нанесенный экологии.
21 апреля Путин провел 17-е Федеральное послание. Мероприятие проходит в центральном выставочном зале «Манеж». В зале присутствуют депутаты, сенаторы, члены правительства, представители администрации президента, Конституционного и Верховного судов, Русской православной церкви и другие.