ЦБ рассказал о рисках для экономики в случае всплеска COVID-19
Банк России не исключил, что продолжение распространения коронавируса и его мутации могут привести к ухудшению эпидемической обстановки, а это может отрицательно повлиять на восстановление экономики, следует из доклада регулятора о денежно-кредитной политике.
«Продолжающееся распространение вируса и возможное появление мутаций, резистентных к применяемым методам лечения и разработанным вакцинам, тем не менее не позволяют игнорировать связанные с коронавирусом риски. Все еще возможно ухудшение эпидемической обстановки, которое может существенно повлиять на экономические процессы», — говорится в докладе. При этом отмечается, что и в мировой, и в российской экономике пандемия уже играет менее значимую роль по сравнению с серединой или даже концом прошлого года.
В мировой экономике в качестве существенного риска на передний план, по мнению регулятора, выходит скорость нормализации денежно-кредитной политики центральными банками стран с развитой экономикой. А в российской экономике преобладают проинфляционные риски, которые могут быть более продолжительными и выраженными в условиях опережающего роста потребительского спроса, отметил регулятор.
Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщал, что инфляция к концу текущего года может вернуться к целевому значению Банка России в 4% или чуть превысить его. Его оценка пока наиболее оптимистична. В Министерстве экономического развития полагают, что инфляция по итогам 2021 г. составит 4,3%. Правительство ожидает, что показатель будет в диапазоне 4—4,5%, сообщал первый вице-премьер Андрей Белоусов. ЦБ же представил самый негативный среднесрочный прогноз в 4,7—5,2%.