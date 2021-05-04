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ЦБ рассказал о рисках для экономики в случае всплеска COVID-19

Ведомости

Банк России не исключил, что продолжение распространения коронавируса и его мутации могут привести к ухудшению эпидемической обстановки, а это может отрицательно повлиять на восстановление экономики, следует из доклада регулятора о денежно-кредитной политике.

«Продолжающееся распространение вируса и возможное появление мутаций, резистентных к применяемым методам лечения и разработанным вакцинам, тем не менее не позволяют игнорировать связанные с коронавирусом риски. Все еще возможно ухудшение эпидемической обстановки, которое может существенно повлиять на экономические процессы», — говорится в докладе. При этом отмечается, что и в мировой, и в российской экономике пандемия уже играет менее значимую роль по сравнению с серединой или даже концом прошлого года.

В мировой экономике в качестве существенного риска на передний план, по мнению регулятора, выходит скорость нормализации денежно-кредитной политики центральными банками стран с развитой экономикой. А в российской экономике преобладают проинфляционные риски, которые могут быть более продолжительными и выраженными в условиях опережающего роста потребительского спроса, отметил регулятор.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщал, что инфляция к концу текущего года может вернуться к целевому значению Банка России в 4% или чуть превысить его. Его оценка пока наиболее оптимистична. В Министерстве экономического развития полагают, что инфляция по итогам 2021 г. составит 4,3%. Правительство ожидает, что показатель будет в диапазоне 4—4,5%, сообщал первый вице-премьер Андрей Белоусов. ЦБ же представил самый негативный среднесрочный прогноз в 4,7—5,2%.

Ранее по теме: Силуанов спрогнозировал замедление инфляции до 4% к концу года
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных