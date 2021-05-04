ЦБ рассказал о рисках для экономики в случае всплеска COVID-19

«Продолжающееся распространение вируса и возможное появление мутаций, резистентных к применяемым методам лечения и разработанным вакцинам, тем не менее не позволяют игнорировать связанные с коронавирусом риски. Все еще возможно ухудшение эпидемической обстановки, которое может существенно повлиять на экономические процессы», — говорится в докладе. При этом отмечается, что и в мировой, и в российской экономике пандемия уже играет менее значимую роль по сравнению с серединой или даже концом прошлого года.