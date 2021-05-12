Инфляция в США достигла максимума за 13 лет
Инфляция в США резко ускорилась в апреле до 4,2% в годовом выражении, что стало самым высоким показателем с 2008 г., сообщает Market Watch.
«Уровень инфляции за последний год подскочил до 4,2% с 2,6%», — говорится в сообщении.
По сравнению с мартом в апреле рост цен составил 0,8%, что является самым большим ежемесячным ростом с 2009 г. При этом экономисты прогнозировали рост в 0,2%, уточняет издание.
Если не учитывать цены на продукты питания и газ, базовый индекс потребительских цен в апреле вырос на 0,9% по сравнению с мартом. В годовом выражении этот показатель вырос до 3% с 1,6%, достигнув самого высокого уровня за последние 26 лет.
Рост цен в США зафиксирован и в автомобильном секторе. При этом цены на бензин упали впервые почти за год.