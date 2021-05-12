Инфляция в США достигла максимума за 13 лет

Если не учитывать цены на продукты питания и газ, базовый индекс потребительских цен в апреле вырос на 0,9% по сравнению с мартом. В годовом выражении этот показатель вырос до 3% с 1,6%, достигнув самого высокого уровня за последние 26 лет.