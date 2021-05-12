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Инфляция в США достигла максимума за 13 лет

Ведомости

Инфляция в США резко ускорилась в апреле до 4,2% в годовом выражении, что стало самым высоким показателем с 2008 г., сообщает Market Watch.

«Уровень инфляции за последний год подскочил до 4,2% с 2,6%», — говорится в сообщении.

По сравнению с мартом в апреле рост цен составил 0,8%, что является самым большим ежемесячным ростом с 2009 г. При этом экономисты прогнозировали рост в 0,2%, уточняет издание.

Если не учитывать цены на продукты питания и газ, базовый индекс потребительских цен в апреле вырос на 0,9% по сравнению с мартом. В годовом выражении этот показатель вырос до 3% с 1,6%, достигнув самого высокого уровня за последние 26 лет.

Рост цен в США зафиксирован и в автомобильном секторе. При этом цены на бензин упали впервые почти за год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных