Каждый четвертый россиянин в пандемию столкнулся с риском бедности
Почти четверть россиян — 36 млн человек — в 2020 г. имели доход меньше 60% от медианного, то есть относились к категории малообеспеченных и столкнулись с риском бедности, говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое есть в распоряжении «Ведомостей».
Как пояснили эксперты, официально бедными в России считаются люди с ежемесячными доходами ниже величины прожиточного минимума. Однако в международной статистике применяется концепция относительной бедности, в основе которой — медианный доход, срединное значение, выше и ниже которого находятся по 50% населения. В FinExpertiza отмечают, что медианный доход более релевантен, чем средний доход, потому что последний показатель обычно завышен из-за небольшой доли богатых жителей страны. Таким образом, заработок в 60% от медианного располагаемого дохода оценивается как «черта риска бедности», 50% — порог бедности, ниже 40% — крайняя бедность.
В прошлом году в России медианный доход составил 27 000 руб. 60% от этой суммы — 16 200 руб., 50% — 13 500 руб. соответственно. Второй из показателей в 2020 г. переступили 25,8 млн россиян, что эквивалентно 17,6% населения страны.
«Россия смогла преодолеть крайнюю нищету, однако победить бедность в стране пока не удается. Социальные выплаты во время коронакризиса позволили значительной части малообеспеченных россиян поддержать минимально приемлемый уровень потребления и компенсировать выпадающие доходы. Однако уровень жизни населения в целом снизился, а проблема отсутствия роста доходов приобрела еще более стойкий характер», — прокомментировала статистику президент FinExpertiza Елена Трубникова.
Наибольшая доля населения с доходами ниже 60% от медианного, который в этом регионе составил 63 200 руб., была зафиксирована в Ямало-Ненецком автономном округе — 26,5% граждан. За ним следуют Ненецкий автономный округ (25,8%), Москва (25,1%), Чукотский автономный округ (24,9%) и Сахалинская область (24,6%).
Меньше всего населения с доходами ниже медианного отмечено в небогатых регионах, что обусловлено более низким имущественным неравенством, наблюдаемым там. Лидером здесь является Карачаево-Черкесия, где доходы ниже 60% от медианных у 19,1% жителей. При этом общий уровень благосостояния граждан в данном субъекте столь невелик, что 60% от медианного дохода — это меньше, чем региональный прожиточный минимум — 9400 руб. и 10 260 руб. соответственно. Также в топ-5 попали Костромская область (19,2%), Еврейская автономная область (19,3%), Хакасия (19,4%) и Ингушетия (19,4%).
По данным Росстата, доля граждан России с уровнем ежемесячного дохода ниже величины прожиточного минимума по итогам 2020 г. составила 12,1%, или 17,8 млн человек. При этом сам прожиточный минимум в четвертом квартале года — 11 329 руб. При этом в 2019 г. за чертой бедности проживали 12,3% россиян, что было эквивалентно 18,1 млн граждан.