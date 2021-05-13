Каждый четвертый россиянин в пандемию столкнулся с риском бедности

Меньше всего населения с доходами ниже медианного отмечено в небогатых регионах, что обусловлено более низким имущественным неравенством, наблюдаемым там. Лидером здесь является Карачаево-Черкесия, где доходы ниже 60% от медианных у 19,1% жителей. При этом общий уровень благосостояния граждан в данном субъекте столь невелик, что 60% от медианного дохода — это меньше, чем региональный прожиточный минимум — 9400 руб. и 10 260 руб. соответственно. Также в топ-5 попали Костромская область (19,2%), Еврейская автономная область (19,3%), Хакасия (19,4%) и Ингушетия (19,4%).