Медведев отметил улучшение уровня жизни и напомнил о зарплатах в 2000 году
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев напомнил о средней зарплате в стране в $50 в 2000 г. и отметил, что «все очень быстро забывается».
«Когда Владимир Владимирович Путин стал президентом в 2000 году, средняя зарплата по стране была порядка, перевожу в иностранный эквивалент, хотя это не очень сейчас любят делать, $50», – сказал Медведев на встрече с молодыми участниками предварительного голосования (цитата по «РИА Новости»). В этой связи он призвал «почувствовать разницу».
«Если сравнивать нашу страну с большинством других стран, такого роста социальной составляющей почти ни у кого нет. Это очень важно», – подчеркнул Медведев. По его словам, об этом нужно рассказывать людям и напоминать оппонентам «Единой России».
По предварительным данным Росстата, доля граждан России с уровнем ежемесячного дохода ниже величины прожиточного минимума по итогам 2020 г. составила 12,1%, или 17,8 млн человек. При этом в 2019 г. данный показатель находился на уровне 12,3%, что было эквивалентно 18,1 млн граждан. 5 апреля председатель Счетной палаты Алексей Кудрин выразил мнение, что доля россиян, живущих за чертой бедности, может сократиться вдвое до 2030 г.