Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Общество

Росстат зафиксировал снижение уровня бедности в России

Ведомости

Доля граждан России с уровнем ежемесячного дохода ниже величины прожиточного минимума по итогам 2020 г. составила 12,1%, или 17,8 млн человек, следует из предварительной оценки Росстата. При этом в 2019 г. данный показатель находился на уровне 12,3%, что было эквивалентно 18,1 млн граждан.

В четвертом квартале 2020 г. за чертой бедности в России официально находилось 9,2% населения или 13,5 млн человек. Это сопоставимо со значением аналогичного периода прошлого года. При этом ранее, по итогам января-сентября, Росстат зафиксировал уровень бедности в 13,3% после 13,1% в сопоставимый период 2019 г.

В четвертом квартале 2020 г. величина прожиточного минимума в России составила 11 329 руб. при минимальном размере оплаты труда (МРОТ) в 12 130 руб. Минимальный размер пособия по безработице в это время был 1500 руб.

Примечательно, что уровень бедности в России снизился на фоне рекордной смертности в стране. В январе Росстат сообщил, что в год пандемии население России впервые за 15 лет сократилось более чем на 500 тыс. человек.

17 декабря прошлого года в ходе своей ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что из-за пандемии коронавируса доля россиян, живущих за чертой бедности, выросла до 13,5%, что равно примерно 20 млн человек, хотя в 2017 г. составляла 12,3%. Снижение текущего показателя глава государства назвал одной из основных задач. 5 апреля председатель Счетной палаты Алексей Кудрин выразил мнение, что доля россиян, живущих за чертой бедности, может сократиться вдвое до 2030 г.

Ранее по теме: Кудрин оценил сроки по снижению бедности в России вдвое

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных