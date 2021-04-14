Росстат зафиксировал снижение уровня бедности в России

17 декабря прошлого года в ходе своей ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что из-за пандемии коронавируса доля россиян, живущих за чертой бедности, выросла до 13,5%, что равно примерно 20 млн человек, хотя в 2017 г. составляла 12,3%. Снижение текущего показателя глава государства назвал одной из основных задач. 5 апреля председатель Счетной палаты Алексей Кудрин выразил мнение, что доля россиян, живущих за чертой бедности, может сократиться вдвое до 2030 г.