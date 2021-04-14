Росстат зафиксировал снижение уровня бедности в России
Доля граждан России с уровнем ежемесячного дохода ниже величины прожиточного минимума по итогам 2020 г. составила 12,1%, или 17,8 млн человек, следует из предварительной оценки Росстата. При этом в 2019 г. данный показатель находился на уровне 12,3%, что было эквивалентно 18,1 млн граждан.
В четвертом квартале 2020 г. за чертой бедности в России официально находилось 9,2% населения или 13,5 млн человек. Это сопоставимо со значением аналогичного периода прошлого года. При этом ранее, по итогам января-сентября, Росстат зафиксировал уровень бедности в 13,3% после 13,1% в сопоставимый период 2019 г.
В четвертом квартале 2020 г. величина прожиточного минимума в России составила 11 329 руб. при минимальном размере оплаты труда (МРОТ) в 12 130 руб. Минимальный размер пособия по безработице в это время был 1500 руб.
Примечательно, что уровень бедности в России снизился на фоне рекордной смертности в стране. В январе Росстат сообщил, что в год пандемии население России впервые за 15 лет сократилось более чем на 500 тыс. человек.
17 декабря прошлого года в ходе своей ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что из-за пандемии коронавируса доля россиян, живущих за чертой бедности, выросла до 13,5%, что равно примерно 20 млн человек, хотя в 2017 г. составляла 12,3%. Снижение текущего показателя глава государства назвал одной из основных задач. 5 апреля председатель Счетной палаты Алексей Кудрин выразил мнение, что доля россиян, живущих за чертой бедности, может сократиться вдвое до 2030 г.