Население России впервые за 15 лет снизилось более чем на 500 000 человек

До этого правительство России ухудшило долговременный прогноз по убыли населения в стране. В предыдущей версии прогноза правительство оценивало снижение численности населения в 2020 г. на 158 000 человек, в 2021 г. – на 81 500 человек, и затем – рост показателя. Согласно новым расчетам, в 2020 г. численность населения России должна была снизиться на 352 500 человек, в 2021 г. – на 290 000 человек, в 2022 г. – на 238 000, в 2023 г. – на 189 000 и в 2024 г. – на 165 000 человек.