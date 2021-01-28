Население России впервые за 15 лет снизилось более чем на 500 000 человек
В 2020 г. население России впервые за 15 лет сократилось более чем на 500 000 человек, это рекордная величина с 2005 г. свидетельствуют данные Росстата.
По информации ведомства, на начало 2021 года постоянное население страны составляло 146,24 млн человек. Годом ранее, 1 января 2020 г., в России официально проживало 146,75 млн человек. В итоге естественная убыль населения составила около 574 800 человек.
Последний раз подобное значение фиксировалось статистикой в 2005 г. Тогда население России сократилось на 564 500 человек.
В ноябре 2020 г. Счетная палата в своем оперативном докладе отмечала, что естественная убыль населения России в январе-июле 2020 г. выросла более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ведомстве подчеркнули, что из-за карантинных ограничений миграция компенсировала естественную убыль населения только на 20,6 %.
Более того, в 2020 г. ухудшились и показатели рождаемости. В 78 субъектах Российской Федерации отмечалось снижение числа родившихся, одновременно в 62 субъектах возросло число умерших.
До этого правительство России ухудшило долговременный прогноз по убыли населения в стране. В предыдущей версии прогноза правительство оценивало снижение численности населения в 2020 г. на 158 000 человек, в 2021 г. – на 81 500 человек, и затем – рост показателя. Согласно новым расчетам, в 2020 г. численность населения России должна была снизиться на 352 500 человек, в 2021 г. – на 290 000 человек, в 2022 г. – на 238 000, в 2023 г. – на 189 000 и в 2024 г. – на 165 000 человек.
В целом, считают в правительстве, численность населения России к 2024 г. может уменьшиться на 1,2 млн человек. В Кремле такой прогноз объяснили совпадением «двух демографических ям» и нехваткой пригодных к деторождению женщин.