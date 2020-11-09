Счетная палата вынесла приговор нацпроекту «Демография»Он не сможет решить проблему убыли населения страны, уверены аудиторы СП
Нацпроект «Демография» не может решить проблему убыли населения в России, даже если будет полностью реализован, говорится в оперативном докладе Счетной палаты РФ (СП) об исполнении федерального бюджета за январь – сентябрь 2020 г. «Реализацией только нацпроекта «Демография» проблемы повышения рождаемости не решить, – констатируется в документе. – В этой связи с учетом долгосрочных демографических тенденций особенно актуальной становится выработка новых эффективных мер, переход к проактивной демографической политике».
Цель нацпроекта – увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 ребенка на одну женщину – пока недостижима. По данным ведомства, суммарный коэффициент рождаемости снизился с 1,762 в 2016 г. до 1,503 в 2019 г. При этом смертность растет, а рождаемость падает. Число родившихся в январе – июле 2020 г. составило 811 700 человек, что на 48 700 человек, или на 5,7%, меньше, чем за аналогичный период 2019 г. (860 400 человек). Число умерших возросло до 1 128 000 человек, что на 5,1% (57 900 человек) больше, чем в январе – июле 2019 г. В итоге естественная убыль населения возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на треть и составила 316 300 человек. С 2016 г. показатель вырос более чем в 100 раз с 2300 человек.
«В 78 субъектах РФ в 2020 г. отмечалось снижение числа родившихся, одновременно в 62 субъектах возросло число умерших <...> В целом по стране в январе – июле 2020 г. число умерших в 1,4 раза превысило число родившихся (в аналогичном периоде 2019 г. – в 1,2 раза), в 41 субъекте РФ это превышение составило 1,5–2,4 раза», – указывают аудиторы СП. 2020-й обещает стать пятым годом роста естественной убыли населения России.
Согласно обновленной версии подготовленного правительством Единого плана по достижению национальных целей до 2030 г., население России к концу 2020 г. может уменьшиться на 352 500 человек. Это худший прогноз за последние 14 лет: бо́льшая убыль населения была зафиксирована только в 2006 г. – на 370 000 человек.
В предыдущей версии Единого плана, подготовленной в августе, были более оптимистичные цифры: к концу 2020 г. ожидалась убыль на уровне 158 000 жителей, в 2022 г. прогнозировался рост. Но и обновленные цифры могут оказаться чересчур радужными: по прогнозу заместителя директора Института демографии НИУ ВШЭ Михаила Денисенко, в 2020 г. естественная убыль из-за уменьшения числа рождений и увеличения числа смертей может достичь 420 000 человек.
Основной проблемой нацпроекта «Демография» аудиторы СП считают то, что в нем не учтено множество новых инициатив поддержки семей с детьми, которые отражены в посланиях президента Российской Федерации 2019–2020 гг. Речь идет об увеличении размера среднедушевого дохода семьи с 1,5- до 2-кратной величины прожиточного минимума для получения ежемесячной выплаты при рождении первого или второго ребенка, увеличении федеральной льготы по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей, установлении льготной ставки по ипотечному кредиту для семей с двумя и более детьми на весь период кредита. Впрочем, независимые эксперты с этим не согласны.
По мнению директора Института демографии НИУ ВШЭ Анатолия Вишневского, чтобы повысить рождаемость, маткапитала и пособий недостаточно. «Падение рождаемости – не особенность именно нашей страны, а тенденция, характерная для развитых государств», – считает Вишневский. В большинстве стран Европы показатели существенно хуже российских, указывает эксперт. Например, в Италии коэффициент рождаемости – 1,29, в Испании – 1,34. И только Франция выбивается: у нее эта цифра равна 1,9. «В современном мире ребенка надо содержать до 20 лет, одними пособиями не обойдешься. Комплексные меры должны быть направлены на общее улучшение жизни, а не только на условия для женщин с детьми. Потому что люди, планирующие детей, учитывают многочисленные факторы», – считает Вишневский.
По мнению демографов, население России может расти только за счет мигрантов, но их из-за закрытия границ на фоне пандемии коронавируса стало значительно меньше. «В 2019 г. миграция добавила к постоянным жителям России 230 000 человек, но естественная убыль, составившая 317 000 человек, перекрыла этот позитивный результат. Оценки миграционного прироста за I и II кварталы 2020 г. дают основания предположить, что в год коронавирусной пандемии он будет заметно ниже и составит в лучшем случае порядка 80 000 человек (в худшем – 60 000, если исходить из оценок первого полугодия)», – говорит Денисенко. Он напоминает, что с 1992 по 2019 г. благодаря миграционному приросту страна получила 9,6 млн жителей. Благодаря этому на 70% была компенсирована почти 14-миллионная естественная убыль – результат превышения смертности над рождаемостью.
Таким образом, упор в нацпроекте надо делать на привлечение постоянных мигрантов, а не пытаться ставить нереальные цели с рождаемостью, считают эксперты. В конце июля Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г.». Одна из главных целей – «обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации». Прежде всего – за счет рождаемости, но также и за счет притока мигрантов, «в особенности носителей русской культуры и русского языка, которые чувствуют себя россиянами в широком смысле этого слова».