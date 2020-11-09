Счетная палата вынесла приговор нацпроекту «Демография»

Цель нацпроекта – увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 ребенка на одну женщину – пока недостижима. По данным ведомства, суммарный коэффициент рождаемости снизился с 1,762 в 2016 г. до 1,503 в 2019 г. При этом смертность растет, а рождаемость падает. Число родившихся в январе – июле 2020 г. составило 811 700 человек, что на 48 700 человек, или на 5,7%, меньше, чем за аналогичный период 2019 г. (860 400 человек). Число умерших возросло до 1 128 000 человек, что на 5,1% (57 900 человек) больше, чем в январе – июле 2019 г. В итоге естественная убыль населения возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на треть и составила 316 300 человек. С 2016 г. показатель вырос более чем в 100 раз с 2300 человек.