Кудрин оценил сроки по снижению бедности в России вдвое

«Я согласен, что снижения бедности в два раза можно добиться раньше, чем к 2030 году. Больше того — в ближайшие годы. И в том числе часть наших предложений этому посвящено. Есть меры вполне разумные по ресурсам, которые могут позволить добиться этой цели», — сказал он (цитата по ТАСС).