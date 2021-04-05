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Кудрин оценил сроки по снижению бедности в России вдвое

Ведомости

Доля россиян, живущих за чертой бедности, может сократиться вдвое еще до 2030 г., заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании комитета по контролю и регламенту в Государственной Думе.

«Я согласен, что снижения бедности в два раза можно добиться раньше, чем к 2030 году. Больше того — в ближайшие годы. И в том числе часть наших предложений этому посвящено. Есть меры вполне разумные по ресурсам, которые могут позволить добиться этой цели», — сказал он (цитата по ТАСС).

17 декабря прошлого года в ходе своей ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что из-за пандемии коронавируса доля россиян, живущих за чертой бедности, выросла до 13,5%, что равно примерно 20 млн человек, хотя в 2017 г. составляла 12,3%. Снижение текущего показателя глава государства назвал одной из основных задач. По его словам, к 2020 г. доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума должна упасть вдвое — до 6,5%.

Незадолго до этого, на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет» в конце октября, Путин назвал основной способ решения проблемы с бедностью в России. По его словам, этому должны поспособствовать изменение структуры российской экономики и создание новых хорошо оплачиваемых рабочих мест.

Ранее по теме: Путин назвал основной способ решения проблемы с бедностью в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных