Кудрин оценил сроки по снижению бедности в России вдвое
Доля россиян, живущих за чертой бедности, может сократиться вдвое еще до 2030 г., заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании комитета по контролю и регламенту в Государственной Думе.
«Я согласен, что снижения бедности в два раза можно добиться раньше, чем к 2030 году. Больше того — в ближайшие годы. И в том числе часть наших предложений этому посвящено. Есть меры вполне разумные по ресурсам, которые могут позволить добиться этой цели», — сказал он (цитата по ТАСС).
17 декабря прошлого года в ходе своей ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что из-за пандемии коронавируса доля россиян, живущих за чертой бедности, выросла до 13,5%, что равно примерно 20 млн человек, хотя в 2017 г. составляла 12,3%. Снижение текущего показателя глава государства назвал одной из основных задач. По его словам, к 2020 г. доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума должна упасть вдвое — до 6,5%.
Незадолго до этого, на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет» в конце октября, Путин назвал основной способ решения проблемы с бедностью в России. По его словам, этому должны поспособствовать изменение структуры российской экономики и создание новых хорошо оплачиваемых рабочих мест.