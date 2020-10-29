Путин назвал основной способ решения проблемы с бедностю в России

Также Путин отметил, что в России еще много людей живет за чертой бедности — около 20 млн человек, по последним данным. Однако это более чем в два раза меньше, чем в 2000 г., когда таковых было 42 млн. «В два раза сократили, и в ближайшие годы мы сократим, я в этом уверен, еще в два раза», — сказал президент.