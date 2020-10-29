Путин назвал основной способ решения проблемы с бедностю в России
Изменение структуры российской экономики является главным способом решения проблемы с бедностью в России, заявил на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет» президент страны Владимир Путин. Он также подчеркнул, что текущая ситуация с бедностью в стране Россию не может устраивать.
«Конечно, генеральный способ, путь решения проблемы (с бедностью. — прим. ред.) — изменение структуры российской экономики, создание новых хорошо оплачиваемых рабочих мест. Здесь, конечно, мы переходим к другой теме, а именно — цифровизации», — сказал глава государства.
Путин отметил, что инвестиции — прежде всего, частные — и изменение структуры экономики должны совершаться на базе цифровых платформ. Он добавил, что Россия в этом вопросе не планирует следовать «каким-то уже сложившимся схемам», а создаст свою.
Также Путин отметил, что в России еще много людей живет за чертой бедности — около 20 млн человек, по последним данным. Однако это более чем в два раза меньше, чем в 2000 г., когда таковых было 42 млн. «В два раза сократили, и в ближайшие годы мы сократим, я в этом уверен, еще в два раза», — сказал президент.
27 октября глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что России удалось победить крайнюю бедность. Незадолго до этого ведомство сообщило, что во втором квартале текущего года уровень бедности в стране вырос на 1 п.п. по сравнению с предыдущим кварталом — до 13,5%. При этом во всем мире этот показатель повысился с 8,2% до 8,6% в период пандемии.