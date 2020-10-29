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Путин назвал основной способ решения проблемы с бедностю в России

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Изменение структуры российской экономики является главным способом решения проблемы с бедностью в России, заявил на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет» президент страны Владимир Путин. Он также подчеркнул, что текущая ситуация с бедностью в стране Россию не может устраивать.

«Конечно, генеральный способ, путь решения проблемы (с бедностью. — прим. ред.) — изменение структуры российской экономики, создание новых хорошо оплачиваемых рабочих мест. Здесь, конечно, мы переходим к другой теме, а именно — цифровизации», — сказал глава государства.

Путин отметил, что инвестиции — прежде всего, частные — и изменение структуры экономики должны совершаться на базе цифровых платформ. Он добавил, что Россия в этом вопросе не планирует следовать «каким-то уже сложившимся схемам», а создаст свою.

Также Путин отметил, что в России еще много людей живет за чертой бедности — около 20 млн человек, по последним данным. Однако это более чем в два раза меньше, чем в 2000 г., когда таковых было 42 млн. «В два раза сократили, и в ближайшие годы мы сократим, я в этом уверен, еще в два раза», — сказал президент.

27 октября глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что России удалось победить крайнюю бедность. Незадолго до этого ведомство сообщило, что во втором квартале текущего года уровень бедности в стране вырос на 1 п.п. по сравнению с предыдущим кварталом — до 13,5%. При этом во всем мире этот показатель повысился с 8,2% до 8,6% в период пандемии.

Ранее по теме: Кудрин заявил о победе над крайней бедностью в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных