Кудрин заявил о победе над крайней бедностью в России
Россия давно решила проблему крайней бедности, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на XIX общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России».
«Там чуть больше $1 в день расходы считаются — это критерий бедности, который существует сегодня в мире, мы, естественно, эту проблему давно решили, мы вот эту нищету, самую серьезную, давно уже преодолели», — сказал Кудрин.
Глава ведомства пояснил, что перед началом пандемии коронавируса уровень крайней бедности в мире составлял 8,2%. За период пандемии показатель увеличился до 8,6%. Кудрин добавил, что из-за закрытия границ 26 стран не смогли получить необходимые лекарства. Также не все дети в мире смогли учиться дистанционно из-за нехватки компьютеров.
Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что средства Фонда национального благосостояния можно направить на поддержку малоимущих, чтобы остановить рост бедности в стране.
Счетная палата ранее заявила, что уровень бедности во II квартале 2020 года вырос на 1 п.п. По сравнению с предыдущим кварталом и составил 13,5%. По мнению ведомства, это создало риск недостижения национальной цели по снижению бедности вдвое к 2030 году.
В период пандемии правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице с 8000 до 12 130 руб. – уровня МРОТ. Затем минимальный размер пособия был увеличен в три раза – до 4500 руб. Также безработные родители получили право на доплату к пособию по безработице в 3000 руб. за каждого несовершеннолетнего ребенка.