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Кудрин заявил о победе над крайней бедностью в России

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Россия давно решила проблему крайней бедности, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на XIX общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России». 

«Там чуть больше $1 в день расходы считаются — это критерий бедности, который существует сегодня в мире, мы, естественно, эту проблему давно решили, мы вот эту нищету, самую серьезную, давно уже преодолели», — сказал Кудрин.

Глава ведомства пояснил, что перед началом пандемии коронавируса уровень крайней бедности в мире составлял 8,2%. За период пандемии показатель увеличился до 8,6%. Кудрин добавил, что из-за закрытия границ 26 стран не смогли получить необходимые лекарства. Также не все дети в мире смогли учиться дистанционно из-за нехватки компьютеров. 

Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что средства Фонда национального благосостояния можно направить на поддержку малоимущих, чтобы остановить рост бедности в стране.

Счетная палата ранее заявила, что уровень бедности во II квартале 2020 года вырос на 1 п.п. По сравнению с предыдущим кварталом и составил 13,5%. По мнению ведомства, это создало риск недостижения национальной цели по снижению бедности вдвое к 2030 году.

В период пандемии правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице с 8000 до 12 130 руб. – уровня МРОТ. Затем минимальный размер пособия был увеличен в три раза – до 4500 руб. Также безработные родители получили право на доплату к пособию по безработице в 3000 руб. за каждого несовершеннолетнего ребенка.

Ранее по теме: Счетная палата усомнилась в достижении цели по борьбе с бедностью

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных