Иностранцы прекратили покупку валюты в России после санкций США
Нерезиденты перестали покупать иностранную валюту на российском валютном рынке после наложения США санкций на российский госдолг, говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном Банком России. Таким образом, всплеска волатильности из-за новых ограничений не наблюдалось.
«Несмотря на объявленные в апреле санкции на вложения американских инвесторов в рублевые государственные ценные бумаги, ситуация на внутреннем валютном рынке оставалась спокойной, всплеска волатильности на наблюдалось. Объявленные санкции, по-видимому, оказались мягче ожидаемых, поэтому нерезиденты прекратили покупки иностранной валюты», — говорится в документе.
В ЦБ обратили внимание на тот факт, что в апреле нерезиденты впервые с ноября прошлого года стали нетто-продавцами иностранной валюты, то есть реализовали больший ее объем, нежели приобрели. Отмечается, что основные продажи начались после объявления о санкциях. С 15 числа и до конца месяца иностранные игроки продали на внутреннем рынке валюту на сумму, эквивалентную 63 млрд руб.
Доля вложений нерезидентов в ОФЗ в апреле снизилась на 1,4 п.п. — до 18,8%. Объем вложений уменьшился на 130 млрд руб. В то же время в ЦБ отметили, что по абсолютной величине вложений участие иностранцев в российском госдолге сохраняется на средних уровнях 2020–2021 гг.
В итоге регулятор оценил краткосрочное влияние новых американских санкций на российский рынок как минимальное. В среднесрочной перспективе ЦБ считает риски ограниченными, поскольку иностранцы снизили объемы участия на аукционах еще со второй половины прошлого года и большую часть увеличенного объема размещений на 2020 г. выкупали локальные инвесторы.
США ввели санкции в отношении российского госдолга 15 апреля, запретив ряду категорий иностранных инвесторов покупать российские ОФЗ при первичном размещении. В американском Минфине пояснили, что данный шаг был сделан для того, чтобы возложить на российское правительство издержки «за его неприемлемое поведение» и ограничить России возможность финансировать свою деятельность, включая «злонамеренные и разрушительные кибервозможности». В целом поводом для санкций стало якобы имевшее место вмешательство в выборы президента США в 2020 г. и взлом программного обеспечения компании SolarWinds, используемого американским правительством, в которых Вашингтон обвинил Москву.
После этого председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что влияние американских санкций на рынок российского госдолга ограничено, что обусловлено невысоким уровнем госдолга страны в целом. Министр финансов России Антон Силуанов, в свою очередь, отметил, что российские ОФЗ являются одними из самых надежных и низкорискованных в мире, поэтому спрос на них останется высоким, несмотря на санкционные меры. Глава ведомства резюмировал, что в данном случае «можно говорить об упущенной выгоде для американских финансовых институтов, против которых эти санкции и оказались направлены».