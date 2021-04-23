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ЦБ оценил отток иностранных инвесторов из ОФЗ после новых санкций США

Ведомости

Объем продаж иностранных инвесторов облигаций федерального займа (ОФЗ) в первую неделю после введения США санкций в отношении российского госдолга составил 43 млрд руб., что является незначительным показателем, сообщила в ходе пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Что касается оттока нерезидентов из ОФЗ в апреле, отток был незначимым. С 1 по 16 апреля продажи нерезидентов составили 101 млрд руб., при этом за неделю, которая следовала после объявления санкций, продано ОФЗ на сумму 43 млрд руб.», — сказала она.

По словам главы ЦБ, сокращению доли нерезидентов в ОФЗ способствовало не только введение санкций, но и изменение мировых ставок. Так, подобный отток иностранных инвесторов наблюдался практически из всех стран с развивающимися рынками.

Для России же вдобавок немного выросла стоимость риска, отметила Набиуллина. На просьбу оценить дальнейшее развитие ситуации в данном контексте она ответила, что необходимо быть готовыми к любому развитию событий, так что «очень важно сохранять не только текущую финансовую стабильность, но и иметь буферы, запасы, инструменты на будущее».

По словам Набиуллиной, сейчас влияние американских санкций на рынок госдолга ограничено. Это обусловлено невысоким уровнем госдолга в целом.

«Уровень госдолга у нас невысокий, и его надо поддерживать не очень высоким. Он где-то на уровне 20%. Это сильно меньше, чем в большинстве стран», — заявила глава ЦБ.

США ввели санкции в отношении российского госдолга 15 апреля, запретив ряду категорий иностранных инвесторов покупать российские ОФЗ при первичном размещении. В американском минфине пояснили, что данный шаг был сделан для того, чтобы возложить на российское правительство издержки «за его неприемлемое поведение» и ограничить России возможность финансировать свою деятельность, включая «злонамеренные и разрушительные кибервозможности». В целом поводом для санкций стало якобы имевшее место вмешательство в выборы президента США в 2020 г. и взлом программного обеспечения компании SolarWinds, используемого американским правительством, в которых Вашингтон обвинил Москву.

После этого ЦБ и Минфин заявили, что будут отслеживать ситуацию на финансовых рынках и при необходимости примут надлежащие меры. Министр финансов России Антон Силуанов, в свою очередь, отметил, что российские ОФЗ являются одними из самых надежных и низкорискованных в мире, поэтому спрос на них останется высоким, несмотря на санкционные меры. Глава ведомства резюмировал, что в данном случае «можно говорить об упущенной выгоде для американских финансовых институтов, против которых эти санкции и оказались направлены».

Ранее по теме: Moody's заявило об ограниченном влиянии санкций США против российского госдолга

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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