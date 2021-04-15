ЦБ и Минфин примут меры в связи с санкциями США против госдолга РФ
«Банк России при необходимости готов задействовать имеющиеся в его распоряжении инструменты в целях сохранения финансовой стабильности», — заверил регулятор.
В то же время в ЦБ указали на значительное сокращение в течение последнего года доли иностранных инвесторов в общем объеме госдолга «и еще в большей мере в первичных размещениях». Так, к началу апреля вложения нерезидентов в ОФЗ снизились до 19,7% от совокупного объема в обращении, а их доля в первичных размещениях ОФЗ в марте была на уровне 10%.
Минфин, в свою очередь, отметил, что при принятии решений о проведении аукционов по размещению ОФЗ на первичном рынке в ближайшие недели будет учитывать рыночную конъюнктуру.
«В целях минимизации рисков вынужденных продаж государственных ценных бумагам со стороны отдельных категорий иностранных инвесторов размещение государственных облигаций после 14 июня 2021 г. будет производиться посредством эмиссии новых выпусков ценных бумаг с прекращением доразмещений ОФЗ, выпуски которых были зарегистрированы ранее указанной даты», — сообщили также в ведомстве. В то же время Минфин добавил, что сейчас на едином казначейском счете находятся 4 трлн руб. временно-свободных средств , что «позволяет гибко подходить к графику размещения».
В ведомстве добавили, что объем государственных внутренних заимствований в текущем году сокращен на 875 млрд руб. за счет использования свободных остатков средств, которые были сформированы в результате исполнения бюджета в прошлом году. Этот уровень соответствует структурному первичному дефициту федерального бюджета в 0,5% ВВП. В итоге, по утверждению Минфина, это позитивно отразится на долгосрочных процентных ставках в экономике, а также позволит гибко реагировать на возможные санкционные риски и последствия пандемии коронавируса.
США наложили санкции в отношении российского госдолга ранее сегодня. Ряд операций с ним не смогут совершать отдельные категории иностранных инвесторов. В американском Минфине пояснили, что данный шаг был сделан для того, чтобы возложить на российское правительство издержки «за его неприемлемое поведение» и ограничить России возможность финансировать свою деятельность, включая «злонамеренные и разрушительные кибервозможности».