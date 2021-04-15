ЦБ и Минфин примут меры в связи с санкциями США против госдолга РФ

В то же время в ЦБ указали на значительное сокращение в течение последнего года доли иностранных инвесторов в общем объеме госдолга «и еще в большей мере в первичных размещениях». Так, к началу апреля вложения нерезидентов в ОФЗ снизились до 19,7% от совокупного объема в обращении, а их доля в первичных размещениях ОФЗ в марте была на уровне 10%.