Байден подписал указ о новых санкциях против России

По мнению американских властей, эти компании оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб, начиная от предоставления экспертных знаний и заканчивая разработкой инструментов и инфраструктуры, и содействием злонамеренной кибердеятельности, указывется в сообщении Белого дома. Кроме того, под санкции попали 32 юридических и физических лица, причастные к вмешательству в выборы и компании дезинформации. Также под санкции попали информационные агентства Southfront, «Ньюсфронт», «Инфорос» и фонд стратегической культуры России. Они, по мнению США, распространяют дезинформацию и контролируются российской разведкой.