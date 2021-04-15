Байден подписал указ о новых санкциях против России

Байден подписал указ о новых санкциях против РоссииОграничения вводятся против суверенного долга страны, а также российских физических лиц и организаций
Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении российских физических и юридических лиц, говорится в релизе Белого дома.
Санкции вводятся из-за якобы причастности России к взлому SolarWinds и вмешательству в президентские выборы в США в 2020 г.
Первая категория санкций касается запрета американским банкам и другим финансовым институтам страны приобретать на первичном рынке номинированные в рублях и иных валютах облигации, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Минфином России после 14 июня 2021 г., а также запрет на предоставление ЦБ, Минфину и ФНБ ссуд.
В рамках нового пакета санкций Байден подписал указ о высылке из США десяти сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне, округ Колумбия. В сообщении Белого дома отмечается, что в состав персонала входят представители российских спецслужб.
Минфин США определил шесть российских технологических компаний: Технополис «Эра», АО «Пасит», Федеральное государственное автономное научное учреждение «Научно-исследовательский институт специализированных вычислительных устройств и автоматики безопасности», ООО «Необит», АО «Передовые системные технологии», АО «Позитив Текнолоджиз».
По мнению американских властей, эти компании оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб, начиная от предоставления экспертных знаний и заканчивая разработкой инструментов и инфраструктуры, и содействием злонамеренной кибердеятельности, указывется в сообщении Белого дома. Кроме того, под санкции попали 32 юридических и физических лица, причастные к вмешательству в выборы и компании дезинформации. Также под санкции попали информационные агентства Southfront, «Ньюсфронт», «Инфорос» и фонд стратегической культуры России. Они, по мнению США, распространяют дезинформацию и контролируются российской разведкой.
Минфин также ввел «крымские» санкции в отношении восьми физических и юридических лиц. К данной категории санкций присоединились Великобритания, ЕС, Австралия и Канада — санкции ввели, в частности, в отношении главы МВД Крыма Павла Каранду, министра имущества Крыма Ларисы Кулинич, а также руководителей крымских ФСБ и следственного комитета (Леонида Михайлюка и Владимира Терентьева).
Санкции коснулись и компаний, которые были связаны с строительством Керченского моста: ограничения введены в отношении гендиректора «Мостотреста» Леонида Рыженькина, компании «Ленпромтранспроект», а также в отношении АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит—Томмот—Якутск».
В декабре прошлого года стало известно о масштабной хакерской атаке на правительственные сети США. По данным Bloomberg, были взломаны сети как минимум 200 организаций, в том числе Минфина, Минэнерго и Национального управления по телекоммуникациям и информации. Для атаки хакеры использовали программное обеспечение Solar Winds. Российская сторона не раз отвергала обвинения в хакерских атаках на компьютерные сети иностранных государств.
В первый полный рабочий день на посту президента Байден поручил провести расследование по четырем «ключевым областям», якобы касающимся России: вмешательство в президентские выборы в США, атаки на SolarWinds, награды за убийство американских солдат в Афганистане и отравление основателя фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, сообщал Bloomberg.