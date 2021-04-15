СМИ узнали подробности высылки российских дипломатов из США
США вышлют российских дипломатов, базирующихся в Вашингтоне и Нью-Йорке. У них будет 30 дней на то, чтобы покинуть страну, сообщил CNN со ссылкой на американского чиновника, знакомого с планами администрации главы государства Джо Байдена.
Издание уточняет, что власти США могут объявить о введении санкций в отношении физических и юридических лиц из России, в том числе из службы разведки и правительства, уже 15 апреля. В дополнение к этим мерам они и собираются выслать до 10 дипломатов.
CNN уточняет, что одна из причин, по которой санкции не были введены ранее, заключаются в том, что Белый дом не был удовлетворен вариантами, первоначально представленными Госдепартаментом, и хотел более расширенных санкций. Еще один источник издания заявил, что администрация Байдена координирует свои действия с европейскими союзниками.
О планах США ввести новые санкции в отношении России ранее сегодня сообщили The New York Times и Reuters со ссылкой на источники. По их информации, ограничения будут направлены против суверенного долга России. Если данная мера будет реализована, американские финансовые учреждения не смогут покупать гособлигации у Банка России, Министерства финансов и Фонда национального благосостояния после 14 июня.
Кроме того, Bloomberg сообщил, что администрация президента США Джо Байдена готова ввести санкции против российских граждан и компаний, которые якобы причастны к вмешательству в президентские выборы в США в 2020 г. и взлому программного обеспечения компании SolarWinds, широко используемого американскими властями и частными предприятиями.