СМИ узнали подробности высылки российских дипломатов из США

CNN уточняет, что одна из причин, по которой санкции не были введены ранее, заключаются в том, что Белый дом не был удовлетворен вариантами, первоначально представленными Госдепартаментом, и хотел более расширенных санкций. Еще один источник издания заявил, что администрация Байдена координирует свои действия с европейскими союзниками.