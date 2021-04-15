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СМИ узнали подробности высылки российских дипломатов из США

Ведомости

США вышлют российских дипломатов, базирующихся в Вашингтоне и Нью-Йорке. У них будет 30 дней на то, чтобы покинуть страну, сообщил CNN со ссылкой на американского чиновника, знакомого с планами администрации главы государства Джо Байдена.

Издание уточняет, что власти США могут объявить о введении санкций в отношении физических и юридических лиц из России, в том числе из службы разведки и правительства, уже 15 апреля. В дополнение к этим мерам они и собираются выслать до 10 дипломатов.

CNN уточняет, что одна из причин, по которой санкции не были введены ранее, заключаются в том, что Белый дом не был удовлетворен вариантами, первоначально представленными Госдепартаментом, и хотел более расширенных санкций. Еще один источник издания заявил, что администрация Байдена координирует свои действия с европейскими союзниками.

О планах США ввести новые санкции в отношении России ранее сегодня сообщили The New York Times и Reuters со ссылкой на источники. По их информации, ограничения будут направлены против суверенного долга России. Если данная мера будет реализована, американские финансовые учреждения не смогут покупать гособлигации у Банка России, Министерства финансов и Фонда национального благосостояния после 14 июня.

Кроме того, Bloomberg сообщил, что администрация президента США Джо Байдена готова ввести санкции против российских граждан и компаний, которые якобы причастны к вмешательству в президентские выборы в США в 2020 г. и взлому программного обеспечения компании SolarWinds, широко используемого американскими властями и частными предприятиями.

Ранее по теме: Bloomberg узнал о планах США ввести новые санкции против России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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