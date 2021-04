Bloomberg узнал о планах США ввести новые санкции против России

Новые санкции будут направлены против суверенного долга России, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. Об этом также пишет Reuters. По данным The Wall Street Journal, власти собираются расширить ограничения для американцев на проведение операций с российским госдолгом. Финансовые учреждения США не смогут покупать гособлигации у Центробанка, Министерства финансов и Фонда национального благосостояния после 14 июня.