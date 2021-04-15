Bloomberg узнал о планах США ввести новые санкции против России

Администрация президента США Джо Байдена готова ввести санкции против российских граждан и компаний, которые якобы причастны к взлому SolarWinds и вмешательству в президентские выборы в США в 2020 г. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Новые санкции могут быть введены в четверг, 15 апреля.