Bloomberg узнал о планах США ввести новые санкции против России
Администрация президента США Джо Байдена готова ввести санкции против российских граждан и компаний, которые якобы причастны к взлому SolarWinds и вмешательству в президентские выборы в США в 2020 г. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Новые санкции могут быть введены в четверг, 15 апреля.
Как рассказали собеседники издания, санкции могут ввести против 12 российских граждан, в том числе работающих в правительстве и разведке, и около 20 организаций. Также власти США планируют выслать из страны около 10 российских чиновников и дипломатов.
Официальные представители Белого дома, Совбеза, Минфина и Госдепартамента не предоставили свои комментарии.
Новые санкции будут направлены против суверенного долга России, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. Об этом также пишет Reuters. По данным The Wall Street Journal, власти собираются расширить ограничения для американцев на проведение операций с российским госдолгом. Финансовые учреждения США не смогут покупать гособлигации у Центробанка, Министерства финансов и Фонда национального благосостояния после 14 июня.
В первый полный рабочий день на посту президента Байден поручил провести расследование по четырем «ключевым областям», якобы касающимся России: вмешательство в президентские выборы в США, атаки на SolarWinds, награды за убийство американских солдат в Афганистане и отравление основателя фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, пишет Bloomberg.
В декабре прошлого года стало известно о масштабной хакерской атаке на правительственные сети США. По данным Bloomberg, были взломаны сети как минимум 200 организаций, в том числе Минфина, Минэнерго и Национального управления по телекоммуникациям и информации. Для атаки хакеры использовали программное обеспечение Solar Winds. Российская сторона не раз отвергала обвинения в хакерских атаках на компьютерные сети иностранных государств.