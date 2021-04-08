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Bloomberg сообщил о планах властей США выслать российских дипломатов

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена может выслать из страны российских разведчиков под дипломатическим прикрытием и ввести новые санкции против России после якобы вмешательства страны в выборы в США и взлома через программное обеспечение SolarWinds, сообщил Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с вопросом.

Издание напомнило, что в первый полный рабочий день на посту президента Байден поручил провести расследование «злодеяний России»: вмешательства в президентские выборы в США, атаки на SolarWinds, награды за убийство американских солдат в Афганистане и отравления основателя фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Чиновники администрации закончили расследование, и высокопоставленные лица должны были встретиться в среду для обсуждения дальнейших шагов.

Один из собеседников издания рассказал, что ответ США, вероятно, будет состоять из нескольких элементов. США могут ввести санкции против людей, близких к президенту России Владимиру Путину, и против организаций, якобы связанных с вмешательством в выборы. Белый дом и Госдепартамент отказались от комментариев.

О масштабной хакерской атаке, жертвами которой стали в том числе правительственные сети США, стало известно в декабре. Bloomberg сообщал, что взломаны были сети по меньшей мере 200 организаций. Среди них оказались Минфин, Минэнерго и Национальное управление по телекоммуникациям и информации. Для взлома хакеры пользовались программным обеспечением Solar Winds, в котором были уязвимости.

Российская сторона не раз отвергала обвинения в хакерских атаках на компьютерные сети иностранных государств.

Ранее по теме: Посольство России ответило на обвинения в кибератаках на Минфин США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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