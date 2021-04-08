Bloomberg сообщил о планах властей США выслать российских дипломатов

Издание напомнило, что в первый полный рабочий день на посту президента Байден поручил провести расследование «злодеяний России»: вмешательства в президентские выборы в США, атаки на SolarWinds, награды за убийство американских солдат в Афганистане и отравления основателя фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Чиновники администрации закончили расследование, и высокопоставленные лица должны были встретиться в среду для обсуждения дальнейших шагов.