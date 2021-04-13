Байден и Путин обсудили Украину

Активная фаза учений Defender Europe – 21, которые характеризуются крупнейшим за 30 лет масштабом (31 000 человек), действительно пройдет в мае-июне, а их региональная направленность – Черное море, а не Прибалтика, говорит эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. Основные события должны развернуться в Румынии и Болгарии, хотя в целом будут мероприятия по всей Европе, даже в Грузии. По сценарию США будут отрабатывать переброску в Европу крупных сил для оперативного «отражения агрессии» России, продолжает эксперт. Подобные учения – ремейк классических учений Reforge времен холодной войны – планировали на прошлый год, но из-за пандемии они были тогда сильно урезаны. Сейчас они, естественно, будут подаваться в СМИ так: «США пришли на выручку и сдержали русскую угрозу», – считает Ермаков. Но поскольку их сценарий был известен еще в прошлом году, Минобороны России, чтобы «не дарить оппонентам выгодную информационную картинку», похоже, решило информационно сработать на опережение, полагает эксперт.