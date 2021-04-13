Байден и Путин обсудили Украину

Байден и Путин обсудили УкраинуВоенная тревога может скоро закончиться
Звонок в Кремль
Вечером 13 апреля пресс-служба Белого дома распространила сообщение о телефонном разговоре президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Согласно краткому сообщению Белого дома, стороны обсудили региональные и глобальные вопросы, включая проблемы контроля над вооружениями и недавнее продление договора о стратегических наступательных вооружениях.
Отдельно в американском сообщении подчеркнуто: Байден заявил, что США будут жестко действовать для защиты своих интересов от российского кибервмешательства, в частности вмешательства в выборы. Из обсуждавшихся президентами региональных проблем американская сторона назвала лишь одну: Байден выразил обеспокоенность концентрацией российских войск на границе с Украиной и в «оккупированном Крыму» и призвал к деэскалации. Сообщается также, что Байден предложил Путину провести в ближайшие месяцы саммит на территории третьей страны для обсуждения всего спектра двусторонних проблем.
В свою очередь сайт Кремля в сообщении о разговоре отметил, что беседа состоялась по инициативе Байдена, президент США повторно пригласил президента России на климатический онлайн-саммит в конце апреля. Пресс-служба Кремля подтвердила, что Байден предложил Путину провести и личную встречу «в обозримое время». Что касается Украины, то Путин объяснил подходы России по реализации «комплекса мер» минских соглашений. Кроме этого региона, сообщает Кремль, стороны также обсудили ситуацию в Афганистане (Байден пообещал вывести оттуда войска до 11 сентября. – «Ведомости») и вокруг иранской ядерной программы.
По словам научного сотрудника Института США и Канады РАН Павла Кошкина, телефонный разговор между российским и американским лидерами имеет большое значение. «Это говорит, что прямая линия между президентами существует. Разговоры по ней всегда происходили в моменты, когда отношения достигали пика, в негативном или положительном контексте», – говорит Кошкин. По его мнению, накопилось столько противоречий между Вашингтоном и Москвой, что «невозможно было не созвониться».
Также разговор Путина и Байдена говорит о том, что хозяин Белого дома фактически признал допущенную им ранее ошибку (в интервью компании ABC Байден согласился со словами журналиста, который назвал российского президента «убийцей»). Как отмечает Кошкин, на основе этого разговора могут быть проведены «красные линии» на Донбассе, прояснены позиции сторон и согласованы правила игры. А предложение Байдена провести американо-российский саммит в третьей стране свидетельствует о том, что «Вашингтон считается с Москвой» и намерен продолжать с ней диалог, резюмирует эксперт.
Финансовые рынки также оценили разговор президентов позитивно: вечером 13 апреля курс рубля на Мосбирже начал быстро расти, повысившись с 77,0305 руб./$ на 18.00 мск до 75,9850 руб./$ на 21.00 (+1,36%).
Проверка боеготовности
Примечательно, что в тот же день, незадолго до появления информации о разговоре российского и американского президентов, министр обороны Сергей Шойгу впервые лично прокомментировал ситуацию с переброской российских войск к западным границам. Посещая базу Северного флота в Североморске, министр заявил, что, «реагируя на угрожающую России военную деятельность альянса (НАТО. – «Ведомости»), мы приняли соответствующие меры.
В рамках контрольных мероприятий и занятий за зимний период обучения проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов». По словам Шойгу, «в течение трех недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации в районы выполнения учебно-боевых задач» (цитата по сообщению Минобороны). Угрозой, как дал понять министр, он считает начинающиеся в мае учения НАТО Defender Europe – 21: «Сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу, идет перемещение войск в Европе к российским границам, основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе», при этом рядом с Россией «будет сосредоточено 40 000 военнослужащих и 15 000 единиц вооружения и военной техники, в том числе стратегической авиации».
Фактически речь идет о передислокации управлений двух армий Западного военного округа – 20-й, штаб которой располагается в Воронеже, и 1-й гвардейской танковой армии, управление которой находится в Подмосковье, говорит источник «Ведомостей», близкий к Минобороны. Он также обращает внимание на то, что министр сообщил, что проверки могут закончиться в конце апреля, – по его словам, это намек на дату, когда передвижения войск могут закончиться их возвращением на места базирования, «если позволит обстановка».
Активная фаза учений Defender Europe – 21, которые характеризуются крупнейшим за 30 лет масштабом (31 000 человек), действительно пройдет в мае-июне, а их региональная направленность – Черное море, а не Прибалтика, говорит эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. Основные события должны развернуться в Румынии и Болгарии, хотя в целом будут мероприятия по всей Европе, даже в Грузии. По сценарию США будут отрабатывать переброску в Европу крупных сил для оперативного «отражения агрессии» России, продолжает эксперт. Подобные учения – ремейк классических учений Reforge времен холодной войны – планировали на прошлый год, но из-за пандемии они были тогда сильно урезаны. Сейчас они, естественно, будут подаваться в СМИ так: «США пришли на выручку и сдержали русскую угрозу», – считает Ермаков. Но поскольку их сценарий был известен еще в прошлом году, Минобороны России, чтобы «не дарить оппонентам выгодную информационную картинку», похоже, решило информационно сработать на опережение, полагает эксперт.
Цели сторон
Политолог Федор Лукьянов характеризует происходящее как «игру нервов». По его мнению, в Вашингтоне усугубление ситуации вокруг Донбасса считают «проверкой на вшивость» со стороны России. Байдену чрезвычайно важно показать, что он может действовать жестче и решительнее Барака Обамы, чьи декларируемые намерения часто расходились с поступками. Что же касается российских военных мероприятий, то «срок проведения учений будет зависеть от ситуации, а не наоборот», считает эксперт.
По словам программного директора РСМД Ивана Тимофеева, с завершением военных учений можно ожидать и деэскалации конфликта, при этом очень существенную роль в его разрешении будет играть ситуация в самом Донбассе. Однако какого-то конструктивного решения, которое существенно изменит обстановку в регионе к лучшему, на данный момент не просматривается, подчеркнул эксперт.