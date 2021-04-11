Российская сторона не дала подробных пояснений о переброске войск

Российская сторона не дала подробных пояснений о переброске войскНо вероятность конфликта с Украиной низка
Россия отказалась обсуждать ситуацию с наращиванием своего военного присутствия на границе с Украиной и в Крыму согласно процедурам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом 10 апреля в своем Twitter сообщила делегация США в ОБСЕ. «Мы сожалеем, что Россия не воспользовалась этой возможностью для решения проблем и снижения рисков согласно Венскому документу», – говорится в заявлении делегации.
Венский документ 2011 г. касается мер доверия в регионе ОБСЕ. Согласно параграфу 16, государства-участники обязуются проводить консультации при незапланированном перемещении своих войск. Именно этот параграф 10 апреля задействовала Украина, инициировав заседание в ОБСЕ по поводу усиления российского воинского контингента у своих восточных границ и в Крыму.