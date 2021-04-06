Минобороны объяснило переброску войск к границе Украины контрольными проверками

В усугублении ситуации особенно не заинтересована как раз Москва, считает Кортунов. В случае эскалации Россия не только резко ухудшит отношения с Киевом, но и рассорится с Западом, который может ввести новые санкции. Поэтому, замечает Кортунов, российская сторона будет «играть на удержание», но не позволит Украине существенно изменить положение в свою пользу. Что же касается переговоров по Донбассу, то, по мнению эксперта, логично было бы привлечь к ним и Вашингтон, учитывая ту надежду, которую на него возлагают в Киеве. Однако американская сторона пока не выразила желания занять свое место за столом переговоров.