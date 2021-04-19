Moody's заявило об ограниченном влиянии санкций США против российского госдолга

После этого Банк России и Минфин заявили, что будут отслеживать ситуацию на финансовых рынках и при необходимости примут надлежащие меры. Министр финансов России Антон Силуанов, в свою очередь, отметил, что российские ОФЗ являются одними из самых надежных и низкорискованных в мире, поэтому спрос на них останется высоким, несмотря на санкционные меры. Глава ведомства резюмировал, что в данном случае «можно говорить об упущенной выгоде для американских финансовых институтов, против которых эти санкции и оказались направлены».