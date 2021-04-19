Moody's заявило об ограниченном влиянии санкций США против российского госдолга
Санкции, которые США ввели в отношении российского государственного долга, тем самым запретив ряду категорий иностранных инвесторов покупать российские облигации федерального займа (ОФЗ) при первичном размещении, ограничат финансовую гибкость и бюджетные возможности правительства России, однако их последствия будут ограниченными, говорится в обзоре аналитиков рейтингового агентства Moody's (есть в распоряжении «Ведомостей»).
«Накопленные правительством финансовые резервы, низкие потребности в заимствованиях и усовершенствованный инструментарий политики позволят ему справиться с сиюминутным негативным эффектом», — следует из документа.
По данным Банка России, к 1 апреля текущего года доля вложений нерезидентов в ОФЗ составила 19,7%. При этом в феврале прошлого года этот показатель был на уровне 35%. Таким образом, текущее значение является минимальным за пять лет, резюмировали в Moody's. Там отметили, что подобное сужение возможностей для российского госдолга увеличит зависимость России от внутреннего финансирования. Кроме того, продолжающееся сокращение иностранного участия на первичном рынке ОФЗ, вероятно, приведет к увеличению стоимости финансирования, предупредили аналитики.
Эксперты также обратили внимание на тот факт, что, хотя введенные санкции не распространяются на вторичный рынок российского госдолга, пространство для ужесточения ограничений сохраняется. Это приводит к тому, что санкционный риск остается одним из важных факторов российского кредитного портфеля.
США ввели санкции в отношении российского госдолга 15 апреля. В американском минфине пояснили, что данный шаг был сделан для того, чтобы возложить на российское правительство издержки «за его неприемлемое поведение» и ограничить России возможность финансировать свою деятельность, включая «злонамеренные и разрушительные кибервозможности». В целом поводом для санкций стало якобы имевшее место вмешательство в выборы президента США в 2020 г. и взлом программного обеспечения компании SolarWinds, используемого американским правительством, в которых Вашингтон обвинил Москву.
После этого Банк России и Минфин заявили, что будут отслеживать ситуацию на финансовых рынках и при необходимости примут надлежащие меры. Министр финансов России Антон Силуанов, в свою очередь, отметил, что российские ОФЗ являются одними из самых надежных и низкорискованных в мире, поэтому спрос на них останется высоким, несмотря на санкционные меры. Глава ведомства резюмировал, что в данном случае «можно говорить об упущенной выгоде для американских финансовых институтов, против которых эти санкции и оказались направлены».