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Moody's заявило об ограниченном влиянии санкций США против российского госдолга

Ведомости

Санкции, которые США ввели в отношении российского государственного долга, тем самым запретив ряду категорий иностранных инвесторов покупать российские облигации федерального займа (ОФЗ) при первичном размещении, ограничат финансовую гибкость и бюджетные возможности правительства России, однако их последствия будут ограниченными, говорится в обзоре аналитиков рейтингового агентства Moody's (есть в распоряжении «Ведомостей»).

«Накопленные правительством финансовые резервы, низкие потребности в заимствованиях и усовершенствованный инструментарий политики позволят ему справиться с сиюминутным негативным эффектом», — следует из документа.

По данным Банка России, к 1 апреля текущего года доля вложений нерезидентов в ОФЗ составила 19,7%. При этом в феврале прошлого года этот показатель был на уровне 35%. Таким образом, текущее значение является минимальным за пять лет, резюмировали в Moody's. Там отметили, что подобное сужение возможностей для российского госдолга увеличит зависимость России от внутреннего финансирования. Кроме того, продолжающееся сокращение иностранного участия на первичном рынке ОФЗ, вероятно, приведет к увеличению стоимости финансирования, предупредили аналитики.

Эксперты также обратили внимание на тот факт, что, хотя введенные санкции не распространяются на вторичный рынок российского госдолга, пространство для ужесточения ограничений сохраняется. Это приводит к тому, что санкционный риск остается одним из важных факторов российского кредитного портфеля.

США ввели санкции в отношении российского госдолга 15 апреля. В американском минфине пояснили, что данный шаг был сделан для того, чтобы возложить на российское правительство издержки «за его неприемлемое поведение» и ограничить России возможность финансировать свою деятельность, включая «злонамеренные и разрушительные кибервозможности». В целом поводом для санкций стало якобы имевшее место вмешательство в выборы президента США в 2020 г. и взлом программного обеспечения компании SolarWinds, используемого американским правительством, в которых Вашингтон обвинил Москву.

После этого Банк России и Минфин заявили, что будут отслеживать ситуацию на финансовых рынках и при необходимости примут надлежащие меры. Министр финансов России Антон Силуанов, в свою очередь, отметил, что российские ОФЗ являются одними из самых надежных и низкорискованных в мире, поэтому спрос на них останется высоким, несмотря на санкционные меры. Глава ведомства резюмировал, что в данном случае «можно говорить об упущенной выгоде для американских финансовых институтов, против которых эти санкции и оказались направлены».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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