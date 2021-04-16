Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Экономика

В Кремле оценили последствия от наложения санкций на российский госдолг

Ведомости

Банк России в полной мере обеспечивает экономическую макростабильность, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление администрации США, что санкции в отношении российского госдолга скажутся на ВВП России, инфляции и могут вынудить страну тратить резервы.

«Я могу еще раз повторить, что в полной мере обеспечивается макростабильность. Наш регулятор действует уверенно, действует успешно. Эффективность работы нашего экономического блока признана международно, поводов сомневаться в этой эффективности мы не видим», — заявил он.

Ранее о высоком уровне макроэкономической стабильности в России заявил на Красноярском экономическом форуме (КЭФ) 2021 профессор экономики Нью-Йоркского университета, генеральный директор Roubini Macro Associates Нуриэль Рубини. По его словам, невысокий показатель госдолга, достаточно большие зарубежные резервы и проводимая политика по снижению инфляции и упреждению рисков позволила стране в том числе лучше справиться с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, нежели европейским государствам.

США ввели санкции в отношении российского госдолга вчера. Ряд операций с ним не смогут совершать отдельные категории иностранных инвесторов. В американском Минфине пояснили, что данный шаг был сделан для того, чтобы возложить на российское правительство издержки «за его неприемлемое поведение» и ограничить России возможность финансировать свою деятельность, включая «злонамеренные и разрушительные кибервозможности».

После этого Банк России и Минфин заявили, что будут отслеживать ситуацию на финансовых рынках и при необходимости примут надлежащие меры. В то же время ЦБ указал на невысокую долю иностранных инвесторов в общем объеме госдолга России, которая, к тому же, сократилась за последний год.

Министр финансов России Антон Силуанов, в свою очередь, отметил, что российские ОФЗ являются одними из самых надежных и низкорискованных в мире, поэтому спрос на них останется высоким, несмотря на санкционные меры. Глава ведомства резюмировал, что в данном случае « можно говорить об упущенной выгоде для американских финансовых институтов, против которых эти санкции и оказались направлены».

Ранее по теме: ЦБ и Минфин примут меры в связи с санкциями США против госдолга РФ

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных