Силуанов отреагировал на санкции США против госдолга России

У Минфина и Банка России достаточно инструментов для укрепления стабильности на финансовом рынке, и в случае необходимости они будут использованы. В частности, это касается графика проведения аукционов на первичном рынке. «В ближайшие недели будем особенно аккуратно смотреть на динамику рыночной конъюнктуры при принятии решения о необходимости их проведения», – объяснил Силуанов.