Силуанов отреагировал на санкции США против госдолга России
Санкции США в отношении российского государственного долга позволяют говорить об упущенной выгоде для американских финансовых институтов, заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.
«Тут, скорее, можно говорить об упущенной выгоде для американских финансовых институтов, против которых эти санкции и оказались направлены», – сказал Силуанов.
Ограничения для американских банков в части возможности их участия на первичном рынке российских государственных облигаций в результате санкций расширены на рублевые ОФЗ. При этом более 80% держателей ОФЗ – отечественные инвесторы. «Приверженность благоразумной финансовой политике делает наши обязательства одними из самых надежных и низкорискованных в мире – спрос на них останется высоким, несмотря на административные ограничения», – подчеркнул министр.
У Минфина и Банка России достаточно инструментов для укрепления стабильности на финансовом рынке, и в случае необходимости они будут использованы. В частности, это касается графика проведения аукционов на первичном рынке. «В ближайшие недели будем особенно аккуратно смотреть на динамику рыночной конъюнктуры при принятии решения о необходимости их проведения», – объяснил Силуанов.
США сегодня ввели санкции в отношении российского госдолга. Ряд операций с ним не смогут совершать отдельные категории иностранных инвесторов. В американском Минфине пояснили, что данный шаг был сделан для того, чтобы возложить на российское правительство издержки «за его неприемлемое поведение» и ограничить России возможность финансировать свою деятельность, включая «злонамеренные и разрушительные кибервозможности».