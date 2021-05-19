Чубайс оценил возможные потери России от углеводородного налога ЕС

«От €4 до 6 млрд в год составят платежи первой волны», — сказал он. При этом Чубайс отметил, что потери для России в результате реализации новой экологической политики ЕС могут быть гораздо существеннее и не ограничиться налоговыми платежами. «Последствия для России от реализации всего того, что заложено в European Green Deal, масштабнее и больше, чем €4-6 млрд в год», — подчеркнул он.