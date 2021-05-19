Чубайс оценил возможные потери России от углеводородного налога ЕС
Потери экономики России от запланированного введения Евросоюзом трансграничного углеводородного налога на первом этапе оцениваются в $4-6 млрд, заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс в ходе выступления на Национальном форуме по устойчивому развитию, организованном газетой «Ведомости».
«От €4 до 6 млрд в год составят платежи первой волны», — сказал он. При этом Чубайс отметил, что потери для России в результате реализации новой экологической политики ЕС могут быть гораздо существеннее и не ограничиться налоговыми платежами. «Последствия для России от реализации всего того, что заложено в European Green Deal, масштабнее и больше, чем €4-6 млрд в год», — подчеркнул он.
Чубайс отметил, что с большой долей вероятности трансграничный углеводородный налог ЕС будет введён с 1 января 2023 г. Диалог по трансграничному углеродному регулированию на международном уровне начат, однако до введения налога нужно перейти к предметным переговорам.
«По поручению Михаила Владимировича Мишустина создана специальная группа межведомственная. Я начал переговоры с еврокомиссаром. Несмотря на серьезные политические сложности в отношениях между Россией и Евросоюзом, диалог по трансграничному углеродному регулированию начался и будет продолжаться... У нас есть возможность в промежутке до ввода налога начать конструктивный разговор», — ответил он. По словам Чубайса, у российской стороны есть «набор предложений» по защите своих интересов.
Ранее парламент ЕС принял резолюцию о введении углеродного налога, или механизма таможенной углеродной корректировки (carbon border adjustment mechanism, CBAM). В Европе хотят уравнять продукцию, произведенную в ЕС с минимальными выбросами углекислого газа, и товары других государств, применяющих технологии с высокими выбросами.