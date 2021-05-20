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Счетная палата заявила о рисках для нацбезопасности России из-за импорта сырья

Ведомости

Часть дефицитных стратегических видов минерального сырья импортируется в Россию, что создает риски для национальной безопасности при неопределенной ситуации во внешней политике, говорится в отчете Счетной палаты.

«Управление государственном фондом недр недостаточно эффективно. Отсутствие комплекса мер по импортозамещению дефицитных стратегических видов минерального сырья создает риски для национальной безопасности страны в условиях неопределенности внешнеполитической ситуации», — говорится в документе.

Аудитор отметил, что геологоразведочные работы не проводятся в отношении более 86% видов твердых полезных ископаемых, в том числе по 12 видам из 29 импортируемых. За три года финансирование подпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» сократилось на 1,5%, или 467 млн руб.

Перебои в поставках полезных ископаемых из-за рубежа могут создать риски в работе отраслей черной и цветной металлургии, военно-промышленного комплекса, авиакосмической отрасли, химической промышленности и медицины. Более трети стратегических видов минерального сырья и более 60% дефицитных видов сырья в значительных объемах импортируются в Россию. Основными поставщиками полезных ископаемых в Россию являются Украина, Казахстан, Чили, Китай, Монголия, ЮАР и другие страны.

Мероприятия по импортозамещению сырья, которые разработал Минпромторг, неэффективны, потому что нет финансирования и реальных механизмов привлечения инвестиций, говорится в отчете.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных