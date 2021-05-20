Счетная палата заявила о рисках для нацбезопасности России из-за импорта сырья

Аудитор отметил, что геологоразведочные работы не проводятся в отношении более 86% видов твердых полезных ископаемых, в том числе по 12 видам из 29 импортируемых. За три года финансирование подпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» сократилось на 1,5%, или 467 млн руб.