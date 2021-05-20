Счетная палата заявила о рисках для нацбезопасности России из-за импорта сырья
Часть дефицитных стратегических видов минерального сырья импортируется в Россию, что создает риски для национальной безопасности при неопределенной ситуации во внешней политике, говорится в отчете Счетной палаты.
«Управление государственном фондом недр недостаточно эффективно. Отсутствие комплекса мер по импортозамещению дефицитных стратегических видов минерального сырья создает риски для национальной безопасности страны в условиях неопределенности внешнеполитической ситуации», — говорится в документе.
Аудитор отметил, что геологоразведочные работы не проводятся в отношении более 86% видов твердых полезных ископаемых, в том числе по 12 видам из 29 импортируемых. За три года финансирование подпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» сократилось на 1,5%, или 467 млн руб.
Перебои в поставках полезных ископаемых из-за рубежа могут создать риски в работе отраслей черной и цветной металлургии, военно-промышленного комплекса, авиакосмической отрасли, химической промышленности и медицины. Более трети стратегических видов минерального сырья и более 60% дефицитных видов сырья в значительных объемах импортируются в Россию. Основными поставщиками полезных ископаемых в Россию являются Украина, Казахстан, Чили, Китай, Монголия, ЮАР и другие страны.
Мероприятия по импортозамещению сырья, которые разработал Минпромторг, неэффективны, потому что нет финансирования и реальных механизмов привлечения инвестиций, говорится в отчете.