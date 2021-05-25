Пермский край намерен привлечь 60 млрд рублей инвестиций по итогам роуд-шоу
Пермский край планирует привлечь от 60 млрд руб. инвестиций по итогам роуд-шоу, которое пройдет 27 мая в головном офисе Сбербанка, сообщил «Ведомостям» представитель правительства региона. По его словам, презентовать инвестпроекты будут губернатор края Дмитрий Махонин и члены правительства региона.
«Пермский край презентует потенциальным инвесторам более 100 проектов, перспективных для совместной реализации. В рамках мероприятия компаниям представят инвестиционные проекты в сферах ЖКХ, промышленности и торговли, спорта, туризма, образования, медицины, строительства, сельского хозяйства», — сказал Махонин.
Он уточнил, что участникам роуд-шоу расскажут о преференциях для бизнеса, действующих в Прикамье: территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), создаваемой особой экономической зоне и действующих мерах поддержки.
По данным правительства края, ВРП региона за последние 7 лет удвоился (объем ВРП по 2019 году – 1,495 трлн руб.), в крае реализуется 102 проекта ГЧП с общим объемом инвестиций порядка 36,2 млрд руб. (из них 23,1 млрд — частные инвестиции), заключены 17 специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Инвестиционный объем контрактов – 484 млрд руб.