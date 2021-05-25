Пермский край намерен привлечь 60 млрд рублей инвестиций по итогам роуд-шоу

По данным правительства края, ВРП региона за последние 7 лет удвоился (объем ВРП по 2019 году – 1,495 трлн руб.), в крае реализуется 102 проекта ГЧП с общим объемом инвестиций порядка 36,2 млрд руб. (из них 23,1 млрд — частные инвестиции), заключены 17 специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Инвестиционный объем контрактов – 484 млрд руб.