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Пермский край намерен привлечь 60 млрд рублей инвестиций по итогам роуд-шоу

Ведомости

Пермский край планирует привлечь от 60 млрд руб. инвестиций по итогам роуд-шоу, которое пройдет 27 мая в головном офисе Сбербанка, сообщил «Ведомостям» представитель правительства региона. По его словам, презентовать инвестпроекты будут губернатор края Дмитрий Махонин и члены правительства региона.

«Пермский край презентует потенциальным инвесторам более 100 проектов, перспективных для совместной реализации. В рамках мероприятия компаниям представят инвестиционные проекты в сферах ЖКХ, промышленности и торговли, спорта, туризма, образования, медицины, строительства, сельского хозяйства», — сказал Махонин.

Он уточнил, что участникам роуд-шоу расскажут о преференциях для бизнеса, действующих в Прикамье: территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), создаваемой особой экономической зоне и действующих мерах поддержки.

По данным правительства края, ВРП региона за последние 7 лет удвоился (объем ВРП по 2019 году – 1,495 трлн руб.), в крае реализуется 102 проекта ГЧП с общим объемом инвестиций порядка 36,2 млрд руб. (из них 23,1 млрд — частные инвестиции), заключены 17 специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Инвестиционный объем контрактов – 484 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных