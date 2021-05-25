Росстат сообщил об увеличении производства автомобилей с начала года на 41,9%

Выпуск автобусов массой более 5 тонн за январь-апрель сократился на 7,5% и составил 3,8 тыс. штук. В апреле выпуск автобусов достиг 1,2 тыс. штук, что на 3,4% больше, чем в апреле 2020 г., и на 18% больше, чем в марте 2021 г.