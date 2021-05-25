Росстат сообщил об увеличении производства автомобилей с начала года на 41,9%
Производство легковых автомобилей в январе-апреле 2021 г. увеличилось на 41,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 502 тыс. штук, сообщил Росстат. При этом в апреле по сравнению с мартом показатель снизился на 7,1% — до 136 тыс. штук.
Апрельский показатель производства автомобилей в России в 4,4 раза больше апреля 2020 г., отметили в ведомстве. С 30 марта по 30 апреля 2020 г. в России действовал период нерабочих дней, введенный из-за роста заболеваемости коронавирусом.
Производство грузовых автомобилей в январе-апреле 2021 г. также увеличилось на 54,5% — до 56 тыс. штук. При этом апрельский показатель производства автомобилей оказался ниже на 0,6%, чем в марте. По сравнению с апрелем прошлого года показатель вырос на 92,2%, сообщили в Росстате.
Выпуск автобусов массой более 5 тонн за январь-апрель сократился на 7,5% и составил 3,8 тыс. штук. В апреле выпуск автобусов достиг 1,2 тыс. штук, что на 3,4% больше, чем в апреле 2020 г., и на 18% больше, чем в марте 2021 г.
Общий индекс промышленного производства в России в апреле 2021 г. вырос на 7,2% в годовом выражении. За январь — апрель показатель вырос на 1,1%, следует из данных Росстата. При этом в апреле по сравнению с мартом промпроизводство снизилось на 4,5%.