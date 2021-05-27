ВЭБ.РФ в первом квартале получил чистую прибыль против убытка годом ранее
Чистая прибыль группы ВЭБ.РФ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом квартале 2021 г. составила 22,7 млрд руб. против убытка в 22,5 млрд руб. за аналогичный период годом ранее, следует из сообщения компании.
Операционный доход компании без учета резервов за первый квартал 2021 г. составил 33,9 млрд руб., что на 21% ниже показателя первого квартала 2020 г. в 43,1 млрд руб. Помимо объема операционного дохода, на динамику показателя чистой прибыли в первом квартале года также повлияли восстановление резервов под ожидаемые кредитные убытки в размере 16,7 млрд руб. и снижение непроцентных расходов с 51,7 млрд руб. за первый квартал 2020 г. до 26,0 млрд руб.
Активы группы снизились на 4,4% по сравнению с началом года и по состоянию на 31 марта 2021 г. составили 3 255,2 млрд руб. Кредитный портфель после вычета резерва под обесценение вырос на 5,8% по сравнению c показателем начала 2021 г. и составил 1 236,5 млрд руб. При этом объем выданных ВЭБ.РФ за первые три месяца 2021 г. кредитов составил 89,6 млрд руб. Основными направлениями инвестирования стали промышленность, инфраструктура и городская экономика, а также поддержка экспорта.
«Важной частью нашей повестки была и остается поддержка бизнеса в пандемию. Беспроцентные и льготные кредиты, поручительства по которым предоставлены ВЭБом коммерческим банкам, позволяли предпринимателям сохранять рабочие места, перезапустить производство. Эта работа дала свои результаты. В первом квартале мы отмечаем развитие тренда на улучшение положения заемщиков», — отметил главный финансовый директор ВЭБ.РФ Андрей Московских.