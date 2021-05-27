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ВЭБ.РФ в первом квартале получил чистую прибыль против убытка годом ранее

Ведомости

Чистая прибыль группы ВЭБ.РФ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом квартале 2021 г. составила 22,7 млрд руб. против убытка в 22,5 млрд руб. за аналогичный период годом ранее, следует из сообщения компании.

Операционный доход компании без учета резервов за первый квартал 2021 г. составил 33,9 млрд руб., что на 21% ниже показателя первого квартала 2020 г. в 43,1 млрд руб. Помимо объема операционного дохода, на динамику показателя чистой прибыли в первом квартале года также повлияли восстановление резервов под ожидаемые кредитные убытки в размере 16,7 млрд руб. и снижение непроцентных расходов с 51,7 млрд руб. за первый квартал 2020 г. до 26,0 млрд руб.

Активы группы снизились на 4,4% по сравнению с началом года и по состоянию на 31 марта 2021 г. составили 3 255,2 млрд руб. Кредитный портфель после вычета резерва под обесценение вырос на 5,8% по сравнению c показателем начала 2021 г. и составил 1 236,5 млрд руб. При этом объем выданных ВЭБ.РФ за первые три месяца 2021 г. кредитов составил 89,6 млрд руб. Основными направлениями инвестирования стали промышленность, инфраструктура и городская экономика, а также поддержка экспорта.

«Важной частью нашей повестки была и остается поддержка бизнеса в пандемию. Беспроцентные и льготные кредиты, поручительства по которым предоставлены ВЭБом коммерческим банкам, позволяли предпринимателям сохранять рабочие места, перезапустить производство. Эта работа дала свои результаты. В первом квартале мы отмечаем развитие тренда на улучшение положения заемщиков», — отметил главный финансовый директор ВЭБ.РФ Андрей Московских.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных