ВЭБ.РФ в первом квартале получил чистую прибыль против убытка годом ранее

Активы группы снизились на 4,4% по сравнению с началом года и по состоянию на 31 марта 2021 г. составили 3 255,2 млрд руб. Кредитный портфель после вычета резерва под обесценение вырос на 5,8% по сравнению c показателем начала 2021 г. и составил 1 236,5 млрд руб. При этом объем выданных ВЭБ.РФ за первые три месяца 2021 г. кредитов составил 89,6 млрд руб. Основными направлениями инвестирования стали промышленность, инфраструктура и городская экономика, а также поддержка экспорта.