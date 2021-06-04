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Новак назвал нереальным план МЭА по достижению углеродной нейтральности

Ведомости

Энергопотребление в мире в период до 2050 г. вырастет на 30-40%, что делает нереальным реализацию плана Международного энергетического агентства (МЭА) по достижению углеродной нейтральности. Об этом он сказал в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«По жизни это нереально. Энергопотребление за этот период вырастет минимум на 30-40% и его нужно будет чем-то обеспечивать», — сказал Новак.

В мае МЭА представило план по достижению к 2050 г. углеродной нейтральности в мировых масштабах. Чтобы достичь этой цели, а также удержать рост среднегодовой температуры на планете за тот же период в рамках 1,5 градуса Цельсия, МЭА предложило сократить до нуля объем инвестиций в новые проекты по добыче ископаемого топлива. В агентстве считают, что мировые компании энергетического сектора должны немедленно отказаться от разведки и разработки новых месторождений нефти и газа, а также от открытия новых угольных шахт и расширения существующих.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных