Новак назвал нереальным план МЭА по достижению углеродной нейтральности
Энергопотребление в мире в период до 2050 г. вырастет на 30-40%, что делает нереальным реализацию плана Международного энергетического агентства (МЭА) по достижению углеродной нейтральности. Об этом он сказал в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«По жизни это нереально. Энергопотребление за этот период вырастет минимум на 30-40% и его нужно будет чем-то обеспечивать», — сказал Новак.
В мае МЭА представило план по достижению к 2050 г. углеродной нейтральности в мировых масштабах. Чтобы достичь этой цели, а также удержать рост среднегодовой температуры на планете за тот же период в рамках 1,5 градуса Цельсия, МЭА предложило сократить до нуля объем инвестиций в новые проекты по добыче ископаемого топлива. В агентстве считают, что мировые компании энергетического сектора должны немедленно отказаться от разведки и разработки новых месторождений нефти и газа, а также от открытия новых угольных шахт и расширения существующих.