Новак назвал нереальным план МЭА по достижению углеродной нейтральности

В мае МЭА представило план по достижению к 2050 г. углеродной нейтральности в мировых масштабах. Чтобы достичь этой цели, а также удержать рост среднегодовой температуры на планете за тот же период в рамках 1,5 градуса Цельсия, МЭА предложило сократить до нуля объем инвестиций в новые проекты по добыче ископаемого топлива. В агентстве считают, что мировые компании энергетического сектора должны немедленно отказаться от разведки и разработки новых месторождений нефти и газа, а также от открытия новых угольных шахт и расширения существующих.