Объем инвестиций по программе инфраструктурных кредитов составит ₽500 млрд за 2,5 года

«Новым инструментом для развития регионов РФ станет программа инфраструктурных кредитов, в рамках которой регионы получат возможность привлечь средства по низкой ставке и на длительный срок. За ближайшие 2,5 года объем фактических инвестиций в инфраструктуру по этой программе должен составить не менее 500 млрд руб.», — сказал президент.