Объем инвестиций по программе инфраструктурных кредитов составит ₽500 млрд за 2,5 года
За ближайшие 2,5 года объем инвестиций в инфраструктуру регионов по программе инфраструктурных кредитов должен составить не менее 500 млрд руб., заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
«Новым инструментом для развития регионов РФ станет программа инфраструктурных кредитов, в рамках которой регионы получат возможность привлечь средства по низкой ставке и на длительный срок. За ближайшие 2,5 года объем фактических инвестиций в инфраструктуру по этой программе должен составить не менее 500 млрд руб.», — сказал президент.
Путин попросил руководителей субъектов федерации внимательно отнестись к подготовке проектов для такого финансирования. Он отметил, что ресурсы должны направляться на создание комфортной среды для жизни людей, в обновление городов и других населенных пунктов. По его словам, все это является важнейшим фактором экономического роста и инвестиционной привлекательности.