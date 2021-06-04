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Объем инвестиций по программе инфраструктурных кредитов составит ₽500 млрд за 2,5 года

Ведомости

За ближайшие 2,5 года объем инвестиций в инфраструктуру регионов по программе инфраструктурных кредитов должен составить не менее 500 млрд руб., заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

«Новым инструментом для развития регионов РФ станет программа инфраструктурных кредитов, в рамках которой регионы получат возможность привлечь средства по низкой ставке и на длительный срок. За ближайшие 2,5 года объем фактических инвестиций в инфраструктуру по этой программе должен составить не менее 500 млрд руб.», — сказал президент.

Путин попросил руководителей субъектов федерации внимательно отнестись к подготовке проектов для такого финансирования. Он отметил, что ресурсы должны направляться на создание комфортной среды для жизни людей, в обновление городов и других населенных пунктов. По его словам, все это является важнейшим фактором экономического роста и инвестиционной привлекательности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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