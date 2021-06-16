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Госдума приняла закон об освобождении общепита от НДС

Ведомости

Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении закон, освобождающий предприятия общественного питания с годовым доходом не более 2 млрд руб. от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Это следует из материалов в электронной базе нижней палаты парламента.

При этом для получения льготы доход от услуг общепита организации должен составлять не менее 70% от общего объема. Также за компаниями сохранится право на уплату пониженной ставки страховых взносов в 15% даже в том случае, если численность их персонала превысит установленный порог в 250 человек.

Изменения, которые вносятся в Налоговый кодекс России, затронут рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные, отделы кулинарии при всех указанных заведениях и прочих объектах общепита, а также предприятий, осуществляющих доставку продукции.

При этом отделы кулинарии при организациях и индивидуальных предпринимателях, занимающихся розничной торговлей, подобную льготу не получат. Также на нее не смогут претендовать компании по производству заготовок и осуществляющие прочие виды розничной торговли.

О том, что организации общепита с доходом меньше 2 млрд руб. в год освободят от НДС, ранее сообщил президент России Владимир Путин. Он предложил запустить такой пилотный проект с 2022 г., «чтобы отработать механизм более плавного, комфортного перехода от одного налогового режима к другому».

Только в Москве из-за пандемии в 2020 г. закрылось 208 заведений общепита, сообщали аналитики консалтинговой компании JLL. Президент Ассоциации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров говорил, что физически бизнеса лишилось порядка 40% предпринимателей. 

Ранее по теме: Компании общепита с выручкой до 2 млрд рублей освободят от НДС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных