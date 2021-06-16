Госдума приняла закон об освобождении общепита от НДС
Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении закон, освобождающий предприятия общественного питания с годовым доходом не более 2 млрд руб. от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Это следует из материалов в электронной базе нижней палаты парламента.
При этом для получения льготы доход от услуг общепита организации должен составлять не менее 70% от общего объема. Также за компаниями сохранится право на уплату пониженной ставки страховых взносов в 15% даже в том случае, если численность их персонала превысит установленный порог в 250 человек.
Изменения, которые вносятся в Налоговый кодекс России, затронут рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные, отделы кулинарии при всех указанных заведениях и прочих объектах общепита, а также предприятий, осуществляющих доставку продукции.
При этом отделы кулинарии при организациях и индивидуальных предпринимателях, занимающихся розничной торговлей, подобную льготу не получат. Также на нее не смогут претендовать компании по производству заготовок и осуществляющие прочие виды розничной торговли.
О том, что организации общепита с доходом меньше 2 млрд руб. в год освободят от НДС, ранее сообщил президент России Владимир Путин. Он предложил запустить такой пилотный проект с 2022 г., «чтобы отработать механизм более плавного, комфортного перехода от одного налогового режима к другому».
Только в Москве из-за пандемии в 2020 г. закрылось 208 заведений общепита, сообщали аналитики консалтинговой компании JLL. Президент Ассоциации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров говорил, что физически бизнеса лишилось порядка 40% предпринимателей.